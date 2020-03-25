Выполнил норматив мастера спорта в 39 лет. Доцент академии Валерий Диваков стал «Человеком года»

Источник материала: Горецкий вестник

Доцент кафедры физвоспитания и спорта БГСХА Валерий Диваков стал «Человеком года» в номинации «непроизводственная сфера» районного соревнования по социально-экономическому развитию.







Валерий с детства увлекался легкой атлетикой. В 13 лет был победителем первенства области среди юношей в беге на 1,5 тысячи метров. Заметил его тренер по тяжелой атлетике, предложил заниматься. Из Староселья, будучи девятиклассником, стал ездить в Горки в спорткомплекс академии.

— После Ленинской СШ поступил в Белгосинститут физической культуры в Минске. За время учебы выполнил норматив кандидата в мастера спорта по тяжелой атлетике, участвовал в первенстве вузов и чемпионате Беларуси, — рассказывает Валерий Анатольевич. — Кстати, после первого курса меня забрали на два года в армию. Служил под Евпаторией в космических войсках. Был свидетелем запуска советского орбитального корабля «Буран».





Распределяли после вуза молодого специалиста в Могилев. И тут поступило предложение от тренера Александра Гашенко открыть в Горецкой ДЮСШ отделение по тяжелой атлетике. Нужны были два специалиста. Валерий Анатольевич сразу согласился. И в 1992 году вместе с другом Александром Щербатовым взяли первых ребят.

В академии Валерий Диваков — с октября 1999-го. В 2008-2013 годах был заведующим кафедрой физвоспитания и спорта. Сейчас ведет специализацию пауэрлифтинг, выступает в роли судьи соревнований.

— Разработал на основе различных методик эффективную систему тренировок. Но принцип развития силы один: работать постоянно, — отмечает собеседник. — Слаженный тандем «тренер-спортсмен» приводит к высоким результатам. Подтверждение — успехи студентов. Например, выпускники экфака Евгений Булкин и мехфака Александр Буян являются сильнейшими атлетами страны.

С учениками у Валерия Дивакова хорошие отношения. Нередко приходится заменять им отцов и друзей: давать дельные советы, разговаривать по душам. Да и вообще, все, кто посещают его отделение, как дружная семья, радуются успехам каждого, поддерживают друг друга, ходят в походы.

— Нет невыполнимых задач. Человек, если захочет, может достичь многого. И это я на своем примере доказал ученикам: выполнил норматив мастера спорта в 39 лет, — подчеркивает собеседник. — А перед каждым соревнованием даю ребятам установку: мы идем побеждать!

Валерия Дроздовская

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