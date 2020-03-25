Пока правительства других стран активно разрабатывают различные программы поддержки бизнеса в условиях пандемии, правительство Беларуси 20 марта приняло решение о новой базовой величине арендой ставки. Предприниматели в шоке подсчитывают, сколько месяцев они еще могут продержатся на плаву, а вот экономисты увидели в этом шаге правительства довольно подозрительный аспект.





— В нынешних условиях повышение базовой арендной ставки совершенно неуместно, некстати и работает против правительства, против всего чиновничьего аппарата, — отмечает в интервью на Примусе эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб. — Крепких хозяйственников, принимающих такое решение, давно пора уволить за профнепригодность.





При этом эксперт советует не воспринимать правительство каким-то единым органом.





— Решение принимал какой-то один чиновник, которому, возможно, был доведен план увеличить сборы в бюджет, потому что экономике сейчас тяжело, — поясняет Алексей Колб. — Но не стоит и забывать историю Украины в период войны, когда в правительстве находились кроты, которые вели свою деятельность в пользу страны-агрессора. И президенту Беларуси, наверное, стоило бы попросить такой компетентный орган, как КГБ, проверить, а нет ли аффилированных лиц среди тех структур, которые принимали решение о повышении арендной ставки?









Пусть проверят, не получил ли какой-то белорусский чиновник хорошую премию от зарубежного правительства? И не работают ли наши чиновники в интересах Америки, Китая или какой другой страны, которая хочет под ноль уничтожить белорусский бизнес, а потом прийти на эту марсианскую пустошь полесских болот и захватить за 2 копейки всю страну?





Если это не так, то, по мнению экономиста, данный шаг демонстрирует абсолютную безграмотность тех, кто принял решение. Он считает, что сегодня правительство не понимает, что нужно для бизнеса, а Совет по предпринимательству — лишь ширма, которая имитирует диалог с властью.





— Может, вместо повышения арендной ставки ликвидировать структуры, которые не понимают даже, чем им заняться? — советует Алексей Колб.





На уточнение, что Совет создавал сам Лукашенко, экономист иронично заметил:





— Боже мой, так и на солнце тоже есть пятна. Просто надо зафиксировать убытки, принять решение и закрыть то, что не работает. За все время действия этого Совета он лишь создавал видимость. Ну так видимость может и «Беларусьфильм» создавать.





Экономист внес свое предложение, как власти могли бы помочь и бизнесу и населению финансово устоять в сложной ситуации с коронавирусом. Для начала правительству стоило бы воспользоваться удешевлением нефти и перевести цены на нефть к нормальному международному уровню.





— Тогда населению не больно будет и не страшно платить 100-процентно стоимость коммунальных услуг, — поясняет Алексей Колб и уточняет. — Если только чиновники не будут в себестоимость вписывать себе новые офисы на проспекте Независимости или на Пулихова, повышая тем самым себестоимость и после кричать: «Да они недоплачивают коммунальные услуги!» Транспорт наконец-то может стать не дотируемым, а прибыльным. Это надо делать. Зачем начинать с повышения арендной ставки?





В конце концов, чтобы поддержать бизнес, можно было бы вполовину уменьшить тарифы на ЖКХ-услуги, считает эксперт.





— И населению это будет подспорье и бизнесу. И скажу как маркетолог: накануне выборов это был бы шикарный ход, — уверен Алексей Колб.





На вопрос о том, как заставить правительство что-то сделать для солидарности и в рамках страновых интересов, экономист отметил:





— Где-то лет 8 назад один из топовых российских дизайнеров Артемий Лебедев нарисовал прекрасную картину-мотиватор «Как мотивировать себя что-то делать? — Да никак. Оставайся в ж...». Это может быть хорошим мотиватором и для белорусского правительства, белорусских чиновников: «Как заставить себя принимать адекватные решения? — Да никак, оставайтесь там, где Беларусь была последние 10 лет».









А между тем…





Предприниматели массово обращаются к администрациям рынков и торговых центров с просьбой снизить аренду. Однако, по данным РОО «Перспектива», практически везде получают отказ. Как правило решение мотивируют тем, что это частная собственность, в Беларуси граница не закрыта, экономического кризиса не объявлено, а эпидемии короновируса у нас нет. Ответ один: «Нечем платить — отказывайтесь от рабочих мест».





— Если налоги уплачиваются где-то по принципу «продал-уплатил», а единый налог не поднимался уже год, то аренда для предпринимателей выходит на первый план, потому что из-за отсутствия продаж платить её многим нечем. Это катастрофа для большинства, — отмечает лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.





По его словам, лишь в нескольких случаях во всей стране предпринимателям как-то пошли на встречу в вопросе аренды.