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Учительница с партой и коронавирус

25.03.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мы в полосе бесконечного вранья и конструирования реальности под слова одного человека, даже если конструировать приходится задним числом.

Учительница с партой и коронавирус
Давайте вернемся немного назад и коротко, но детально вспомним, что происходило вокруг, наверное, самой скандальной ситуации прошлой осени - истории гомельской "учительницы с партой".

Итак, на "Сильных новостях" появляется видео, на котором запечатлено, как "педагог" замахивается на третьеклашку партой и угрожает тому, что "треснет", после чего настанут "пи..ец" и "кладбище" для него и "тюрьма" для нее.

В первый момент местные власти реагируют молниеносно и четко, в полном соответствии с общечеловеческими нормами морали. Горе-учительницу увольняют, начинаются проверки. Вместе с ними начинаются и выходные и в информационной волне случается пауза.

После выходных инфопространство взрывается многочисленными "мнениями" и "комментариями" относительно того, как учительница была права. И дети то у нас паршивые, и учителя - благородные. 

Особо отличился репетитор Ливянт, который изобрел версию о том, что якобы учительница не угрожала ("треснуть"), а что-то объясняла, а ученик вообще хотел подставить ей подножку. 

Не меньше отличился и тутбай, который сначала опубликовал первую версию о том, что педагог просто не выдержала, но после появления версии о подножке (которую разом начали продвигать сотни новоиспеченных аккаунтов комментаторов) не поленился съездить за вторым комментарием.

Родителям мальчика при этом слова не давали. 

Были и другие бойцы за версию "благородного" поведения учительницы, тоже с именами, до сих пор фигурирующие в информационном пространстве как уважаемые люди - института репутации в стране, к сожалению, нет.

Через пару дней, когда общественное мнение было буквально изнасиловано тысячами однотипных комментариев на форумах, выступлениями "лидеров мнений" под копирку и многими, очень однобокими статьями в национальных СМИ, выяснилось, что данная позиция полностью совпадает с тем, как на мир смотрит первое лицо. 

Мораль о том, что детей в школах можно бить, материться для педагога - норма, а угроза "треснуть и пи..ец" - ничего страшного, стала общепринятой точкой зрения. Спасибо, проглотили.

Что бросилось в глаза в той ситуации? Бог с ними, с ливянтами, которых, видимо, могут просто "попросить" озвучить ту или иную версию. Такие были и будут всегда.

 


Бросилось в глаза другое.

На начальном этапе чиновники действовали так, как надо было действовать и как должны были действовать. Но потом оказалось, что это противоречит взглядам одного человека, и пришлось разворачивать целую кампанию,чтобы отмотать ситуацию назад. Развернули и отмотали - не поперхнулись.

Что общего в сегодняшней ситуации с коронавирусом?


Смотрите. В Витебске умирает женщина. Родственники утверждают, что у нее был положительный результат на COVID-19, что хоронили в закрытом гробу. Смысла им врать не прослеживается. Никто на местном уровне не отрицает.

Но после того, как ситуация приобретает резонанс и оказывается, что она противоречит взгляду на вещи первого лица, уже из Минска сообщают, что результаты были отрицательными, никакого коронавируса не было, виноваты СМИ. Ничего не напоминает?

Второй кейс. Коронавирус обнаруживают у жительницы Житковичей. Это подтверждает Минздрав. Там 16 тысяч населения, которое очень не мобильно, заболевшая никуда не ездила и ни с кем не встречалась. Ситуация очень странная и тревожная, поскольку говорит как минимум о том, что случаи вируса перестали носить исключительно "завозной" характер и инфекция начинает гулять по стране, притом, так широко, что добирается даже в эту глухомань.

Но, смотрите. Минздрав подтвердил, все дела - это ерунда. Скоро появляется заявление руководителя о том, что все случаи - "завозные". 

"Как же так, а Житковичи?", - начал писать в комментариях в Интернете народ. Тут же появились десятки свежих аккаунтов, которые начали двигать версию о том, что у женщины сын - дальнобойщик (по видимому, это должно было подтвердить завозной характер). Однако скоро версия прокисает - о сыне-дальнобойщике не может ничего сказать даже Минздрав.

И вот что происходит дальше. Уже после того, как случай заражения был признан Минздравом, внезапно выходит статья на рупоре пропаганды в Гомельской области, "Гомельской правде" о том, что житковичский случай дополнительно проверяется. 


У кого-то есть сомнения в том, что в течение ближайшего времени будет объявлено, что никакого коронавируса у жительницы Житковичей нет и не было - ошиблись? И она, и все контакты будут отпущены по домам. К слову, по имеющимся сведениям, состояние больной оценивается как средней степени тяжести, а, учитывая её возраст, всякое может быть... Не дай Бог, конечно.

Я даже не хочу делать никаких выводов. Очевидно одно - мы в полосе бесконечного вранья и конструирования реальности под слова одного человека, даже если конструировать приходится задним числом. 

Дав ливянтам себя поиметь с учительницей, мы дали отмашку властям на будущее - так можно, оказывается. 


Те, кто на местах честно выполняет свой долг - увольняет педагогов-террористов или фиксирует коронавирус, должны трижды подумать: является ли реально правильный поступок "правильным" в преломлении на белорусскую реальность, и не настанет ли тот самый пресловутый "пи..ец" уже лично ему только за то, что он выполнял свой долг?

А нам остается лишь крупно распечатать и повесить на стену мем: "Ха-ха, я тут живу!"
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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