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Медики не рекомендуют принимать противовирусные препараты для профилактики коронавируса
25.03.2020 15:37 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Белорусские медики не рекомендуют принимать противовирусные препараты в качестве профилактики коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска Олег Скрипко во время стрима для студентов,
По словам врача, существуют исследования, рекомендации ВОЗ, согласно которым при лечении коронавирусной инфекции COVID-19 используются определённые противомалярийные препараты, а также назначаемые при ВИЧ. Однако их невозможно купить в аптеке. Данные лекарства назначает специалист.
Как заявил министр здравоохранения Владимир Караник, бесконтрольный приём противовирусных препаратов может грозить побочными эффектами или же поздним обращением за квалифицированной медпомощью.
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Белорусские медики не рекомендуют принимать противовирусные препараты в качестве профилактики коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель главного врача...
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