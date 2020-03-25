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Москва принимает новые меры из-за распространения коронавируса. Украина продлевает карантин

25.03.2020 15:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин Украины 25 марта продлил всеукраинский карантин. Ранее обе страны закрыли свои границы для иностранцев.


Изображение: NIAID

Россия

«Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив „необяза­тель­ные“ контакты между людьми», — заявил Собянин в своем блоге. Он отметил, что новые ограничения замедлят распространение инфекции и позволят быстрее справиться с ней. В России за последние сутки выявлено 163 новых случая заражения COVID-19.

С 26 марта в Москве вводятся следующие меры:

  • Около 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.
  • Временно закрывают городские библиотеки, культурные центры, клубы, кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты.
  • Приостанавливается деятельность ночных клубов и других развлекательных и досуговых заведений.
  • Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.
  • Приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан — в помещениях и под открытым небом.
  • В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры не должны проводить презентации товаров и услуг.
  • Магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.
  • Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.
  • Центры государственных услуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции, в Москве отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов, а также пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Украина

Правительство Украины 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, который продлится до 24 апреля, сообщает 112.ua.

Все карантинные мероприятия продлили на 30 дней.

К концу дня 27 марта Кабмин страны остановит любое движение через границу Украины с любой стороны в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 марта, сообщает РБК-Украина.

По его словам, источником попадания коронавируса в Украину является поток граждан из-за рубежа. Премьер заявил, что статистика по выявленным случаям заражения продолжает ухудшаться.

На территории Украины зафиксированы 113 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровел 1.

 
 
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин Украины 25 марта продлил всеукраинский карантин.
 
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