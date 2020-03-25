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Москва принимает новые меры из-за распространения коронавируса. Украина продлевает карантин
25.03.2020 15:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин Украины 25 марта продлил всеукраинский карантин. Ранее обе страны закрыли свои границы для иностранцев.
Россия
«Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив „необязательные“ контакты между людьми», —
С 26 марта в Москве вводятся следующие меры:
Чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции, в Москве отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов, а также пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Украина
Правительство Украины 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, который продлится до 24 апреля, сообщает
Все карантинные мероприятия продлили на 30 дней.
К концу дня 27 марта Кабмин страны остановит любое движение через границу Украины с любой стороны в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 марта, сообщает
По его словам, источником попадания коронавируса в Украину является поток граждан из-за рубежа. Премьер заявил, что статистика по выявленным случаям заражения продолжает ухудшаться.
На территории Украины зафиксированы 113 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровел 1.
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин Украины 25 марта продлил всеукраинский карантин.
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