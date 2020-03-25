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Белпочта прекращает прием посылок и писем в Китай и Францию

25.03.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как сказано в сообщении на сайте предприятия, в связи с изменениями в расписании рейсов авиакомпаний, с 25 марта произошли следующие изменения в приеме почты:

  • дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновлен прием международных отправлений EMS назначением в Японию;
  • закрывается прием всех видов почтовых отправлений (письменная корреспонденция, посылки и отправления EMS) в Гонконг;
  • закрывается прием отправлений письменной корреспонденции и посылок в Китайскую Народную Республику и Францию, отправления международной ускоренной почты EMS в эти страны принимаются по-прежнему.

Белпочта также отмечает, что из-за происходящих во всем мире событий, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, письменной корреспонденции и посылок.

Источник: Myfin.by
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Белпочта сообщает, что с 25 марта временно прекращает прием посылок и писем в Китай и Францию.
 
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