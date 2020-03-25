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Белпочта прекращает прием посылок и писем в Китай и Францию
25.03.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Как сказано в сообщении на сайте предприятия, в связи с изменениями в расписании рейсов авиакомпаний, с 25 марта произошли следующие изменения в приеме почты:
Белпочта также отмечает, что из-за происходящих во всем мире событий, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, письменной корреспонденции и посылок.
Источник: Myfin.by
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Белпочта сообщает, что с 25 марта временно прекращает прием посылок и писем в Китай и Францию.
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