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Томас Бах: «Перенос Олимпийских игр – огромная головоломка. Все участники должны будут пойти на жертвы и компромиссы»

25.03.2020 17:31 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос о точных датах проведения Олимпийских игр в Токио должен быть решен как можно скорее.

Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Мы хотим организовать Игры не позднее лета 2021 года. Это не ограничивается только летними месяцами. Мы рассматриваем все варианты, включая лето 2021-го», – цитирует Баха Reuters.

Для решения задач, связанных с переносом Игр, создана рабочая группа, состоящая из членов Координационной комиссии МОК и организационного комитета.

Также глава МОК сообщил, что 26 марта будут проведены переговоры с руководящими органами всех 33 видов спорта, которые входят в программу Токио-2020.

«Мы должны вместе посмотреть, какие есть варианты. После консультаций с федерациями мы также должны будем учесть изменения в спортивном календаре и множество других вопросов.

Мы должны прийти к решению как можно скорее, но приоритетом должно быть качество решения, чтобы действительно учитывать интересы всех вовлеченных сторон.

Перенос Игр – это огромная головоломка. Если вы уберете одну часть, то весь пазл будет разрушен. Все участники должны будут пойти на жертвы и компромиссы, чтобы обеспечить успех Токио-2020.

Увидев доказательства профессионализма и самоотверженности организационного комитета, я уверен, что мы сможем справиться с этим первым в истории вызовом», – сказал Бах на телеконференции.

Алина Талай: «Понимаю, почему МОК принял решение о переносе Олимпиады, но все же я разочарована»

 
 
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос о точных датах проведения Олимпийских игр в Токио должен быть решен как можно...
 
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