Необходимые для борьбы с COVID-19 товары запретили вывозить из ЕАЭС

Источник материала: ОНТ

Совет Евразийской экономической комиссии запретил вывоз из ЕАЭС любых товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Решение принято на внеочередном заседании коллегии.





Запрет касается экспорта масок, медицинских очков, средств дезинфекции, защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Это позволит обеспечить необходимый баланс медсредств на территории всего союза и предотвратить спекуляцию. Кроме того, с сегодняшнего дня в Евразийском экономическом союзе отменены таможенные пошлины на ввоз средств индивидуальной защиты и медпрепаратов для борьбы с инфекцией.

Также на совете решено снизить ввозные пошлины на некоторые продукты питания и лекарства. Списки подготовят в ближайшие дни. Пока же поручено проработать непрерывную работу товаропроводящих сетей во всём Евразийском союзе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram