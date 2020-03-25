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Необходимые для борьбы с COVID-19 товары запретили вывозить из ЕАЭС

25.03.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Необходимые для борьбы с COVID-19 товары запретили вывозить из ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии запретил вывоз из ЕАЭС любых товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Решение принято на внеочередном заседании коллегии.


Запрет касается экспорта масок, медицинских очков, средств дезинфекции, защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких.  Это позволит обеспечить необходимый баланс медсредств на территории всего союза и предотвратить спекуляцию. Кроме того, с сегодняшнего дня в Евразийском экономическом союзе отменены таможенные пошлины на ввоз средств индивидуальной защиты и медпрепаратов для борьбы с инфекцией. 

Также на совете решено снизить ввозные пошлины на некоторые продукты питания и лекарства. Списки подготовят в ближайшие дни. Пока же поручено проработать непрерывную работу товаропроводящих сетей во всём Евразийском союзе. 

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Совет Евразийской экономической комиссии запретил вывоз из ЕАЭС любых товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Решение принято на внеочередном заседании...
 
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