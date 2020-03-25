ВОЗ: Италия пройдет пик заражения коронавирусом в ближайшие дни

Об этом заявил заместитель директора ВОЗ Раньери Гуэрра, сообщает ANSA.





«Замедление темпов роста (заболеваемости — ред.) является чрезвычайно положительным фактором, и в некоторых регионах, я считаю, что мы близки к точке излома кривой, поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а затем он может начать спадать», — сказал он.





Гуэрра убежден, что эта неделя и первые дни следующего будут решающими, ведь тогда должны быть видны результаты мер, принятых итальянским правительством 15−20 дней назад.





В Италии выявили более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6820 человек умерли.