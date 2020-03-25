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ООН просит G20 о триллионах долларов для развивающихся стран

25.03.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны "двадцатки" создать пакет финансовой помощи для развивающихся стран для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ООН.

По словам Гутерриша, вероятные социальные и экономические потери от пандемии составят триллионы долларов.

"COVID-19 требует от нас беспрецедентного реагирования. У лидеров G20 есть уникальная возможность предложить мощный пакет действий для ответа на вызовы, вызванные коронавирусом... Мы должны сосредоточиться на людях - семьях, работниках с низкими зарплатами, малых и средних предприятиях, неформальном секторе", - заявил генсек ООН.

Он также призвал "двадцатку" снять ограничения трансграничной торговли, влияющие на поставку медицинского оборудования, лекарств и другой продукции первой необходимости.


"Я призываю снять действующие санкции, чтобы обеспечить для этих стран доступ к продуктам, жизненно важному медицинскому оборудованию и медицинской помощи для противодействия COVID-19. Сейчас время для солидарности, а не изоляции", - отметил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН призвал к немедленному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса.
 
 
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны "двадцатки" создать пакет финансовой помощи для развивающихся стран для преодоления последствий...
 
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