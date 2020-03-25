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ООН просит G20 о триллионах долларов для развивающихся стран
25.03.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны "двадцатки" создать пакет финансовой помощи для развивающихся стран для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщает
По словам Гутерриша, вероятные социальные и экономические потери от пандемии составят триллионы долларов.
"COVID-19 требует от нас беспрецедентного реагирования. У лидеров G20 есть уникальная возможность предложить мощный пакет действий для ответа на вызовы, вызванные коронавирусом... Мы должны сосредоточиться на людях - семьях, работниках с низкими зарплатами, малых и средних предприятиях, неформальном секторе", - заявил генсек ООН.
Он также призвал "двадцатку" снять ограничения трансграничной торговли, влияющие на поставку медицинского оборудования, лекарств и другой продукции первой необходимости.
"Я призываю снять действующие санкции, чтобы обеспечить для этих стран доступ к продуктам, жизненно важному медицинскому оборудованию и медицинской помощи для противодействия COVID-19. Сейчас время для солидарности, а не изоляции", - отметил он.
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН призвал к немедленному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны "двадцатки" создать пакет финансовой помощи для развивающихся стран для преодоления последствий...
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