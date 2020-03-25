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Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси

25.03.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 марта в сети появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси

Его в Минске построят китайцы. 24 марта в ходе беседы Александра Лукашенко с послом КНР эта стройка была названа образцовой.

Александр Лукашенко: никакие коронавирусы не помешают нам развивать отношения с Китаем

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси

В будущем на стадионе будут проводиться крупные международные соревнования. Этот объект, вне всяких сомнений, станет украшением нашей столицы. Смотрите сами.

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 марта в сети появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его в Минске построят...
 
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