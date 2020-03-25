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Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси
25.03.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 марта в сети появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его в Минске построят китайцы. 24 марта в ходе беседы Александра Лукашенко с послом КНР эта стройка была названа образцовой.
В будущем на стадионе будут проводиться крупные международные соревнования. Этот объект, вне всяких сомнений, станет украшением нашей столицы. Смотрите сами.
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Новости Беларуси. 25 марта в сети появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его в Минске построят...
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