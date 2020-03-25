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Олимпийский огонь останется в Японии на ближайший год
25.03.2020 22:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Решено, что олимпийский огонь, который был зажжен в Греции 12 марта, а на минувшей неделе доставлен в Японию, там и останется на ближайший год, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно на такой срок перенесены летние Олимпийские и Параолимпийские игры.
Между тем, финансовые потери Японии из-за переноса главных стартов четырехлетия могут составить более 15 миллиардов рублей, а это почти 6 миллиардов долларов.
Проведение Игр имеет такие преимущества, как создание международных деловых центров, стимуляция малого и среднего бизнеса, а также расширение индустрии роботехники. Однако и без всего этого японская сторона может не досчитаться гораздо большей суммы, чем была озвучена выше.
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Новости мира. Решено, что олимпийский огонь, который был зажжен в Греции 12 марта, а на минувшей неделе доставлен в Японию, там и останется на ближайший год, сообщили...
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