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Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

25.03.2020 22:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мировая пандемия коронавируса спровоцировала ажиотажный спрос на белорусские нетканые материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Спанбел и акваспан широко используются при производстве одноразовых масок, бахил, медицинских халатов и прочих средств индивидуальной защиты. За три недели спрос на эти позиции только в Беларуси вырос в пять раз. Активно заключаются контракты с зарубежными партнерами. Среди потребителей: Италия, Франция, Германия, Польша, Россия и Китай.

В каком режиме работает производство стратегического материала, узнавал Александр Добриян.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Последние три недели перевернули весь мир с ног на голову. Остановлены крупнейшие предприятия в Европе, Китае и США. Никто не покупает мебель, автомобили и стройматериалы. Именно в этих нишах раньше были востребованы белорусские нетканые материалы.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Александр Добриян, корреспондент:
Этот материал давно известен каждому белорусскому дачнику. Однако в условиях глобальной пандемии он превратился в товар первой необходимости. Линия за моей спиной способна произвести до 30 тонн нетканых материалов в сутки. Этого объема хватит для производства 7,5 миллиона защитных одноразовых масок.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Кроме того, из спанбела делают бахилы, медицинские халаты и другие предметы индивидуальной защиты, так востребованные сегодня. Линия работает в круглосуточном режиме.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Оксана Куган, заместитель начальника цеха нетканых материалов ОАО «Светлогорское химволокно»:
Загрузка сейчас полностью, на 100 %. Наши объемы реализации постоянно растут. Осознание, что мы сейчас помогаем сохранять жизни людей, заставляет нас к этому относиться как-то по-новому и с большей ответственностью.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Маски из светлогорского спанбела в нашей стране шьют уже не меньше 10 предприятий. Потребности Беларуси в приоритете, но даже возросший в пять раз спрос на отечественном рынке – это всего 12 % от мощности производства.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Всего за несколько недель заключено более 20 контрактов. Первые 150 тонн продукции уже отгружены в Китай. Среди потребителей Италия, Германия, Франция, Польша и Россия. Химики не только оперативно переориентировались на выпуск гигиенической группы спанбондов, но и представили на рынке инновационный продукт.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Николай Ганжа, заместитель генерального директора ОАО «Светлогорское химволокно»:
Этот материал представляет собой два слоя обычного спанбонда, между которыми запечатан слой акваспана. Он используется в качестве фильтрующего слоя. Для медицинских масок, которые сейчас массово используются, он идеально подходит.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Использовать ситуацию, сложившуюся на рынке, в государственных интересах, в ходе заседания наблюдательного совета акционерного общества призвал председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Леонид Анфимов, председатель комитета Государственного контроля Беларуси:
У нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией коронавируса, вскочить на оголившиеся рынки тех стран, где объявлен карантин, остановлено производство и не поступает необходимая продукция для обыкновенной жизнедеятельности общества.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

С начала марта на экспорт Светлогорское химволокно поставило 400 тонн нетканых материалов. Уже заключены контракты на четырехмесячный объем производства. День ото дня спрос на стратегический продукт только растет.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Люди в материале: Александр Добриян, Оксана Куган, Николай Ганжа, Леонид Анфимов

 
 
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Новости Беларуси. Мировая пандемия коронавируса спровоцировала ажиотажный спрос на белорусские нетканые материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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