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Производители туалетной бумаги в Германии бьют тревогу

26.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Еще несколько недель назад макулатуры было в избытке. Однако во время коронакризиса рынок полностью изменился. Производители туалетной и упаковочной бумаги бьют тревогу, ведь дефицит может повлечь за собой серьезные последствия", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"В связи с актуальной ситуацией в течение неопределенного срока вывоз мусора согласно графику будет осуществляться только из баков с остаточными отходами", - сообщила компания по переработке мусора в городе Вюрцбург. Таким образом, среди прочего не будет осуществляться и вывоз макулатуры. Ограничения в работе компании вызваны нехваткой персонала в связи с эпидемией коронавируса, говорится в статье.

"По этой причине бумажные заводы Германии бьют тревогу. "Перерыв в коммунальном сборе макулатуры может непосредственно привести к перебоям в снабжении у производителей упаковочной, гигиенической и типографской бумаги", - предостерегает Генри Фермойлен, вице-президент ресайклинговой компании Smurfit Kappa и председатель комитета по сбору макулатуры в Союзе немецких бумажных заводов (VPD). - (...) "Без макулатуры не будет ни туалетной бумаги, ни упаковки, ни газет", - сказал он в разговоре с Die Welt".

Во многих районах из-за опасности заражения сотрудников закрываются и пункты приема вторсырья - по-видимому, люди используют проводимое дома время для очищения квартир и гаражей от хлама, и поэтому стали чаще посещать пункты приема вторсырья.

"При этом, например, гофрированный картон, из которого среди прочего изготавливаются коробки и транспортная тара, полностью производится из макулатуры. В производстве коробок для продуктов питания доля ее использования составляет около 85%. А гигиеническая бумага, к которой относится и туалетная, на 50% производится из первичного волокна и на 50% из макулатуры", - указывает издание.


Проблемы создают и два других фактора. "С одной стороны, усложнился импорт, из-за пробок грузовиков на границах или нехватки персонала у логистических компаний", - поясняет Томас Браун, руководитель Федерального союза вторсырья и утилизации (BVSE)".

"С другой стороны, стало значительно меньше промышленных отходов, а эта сфера дает около половины всего объема макулатуры. Повсеместное закрытие магазинов также способствует дефициту макулатуры. Один лишь магазин Ikea в обычное время поставляет огромное количество бумаги и картона от упаковок для мебели".

"Есть и те, кто считает упаковочную промышленность системообразующей. (...) По их мнению, без упаковок под угрозой может оказаться и обеспечение населения продуктами питания", - передает Die Welt.
 
 
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"Еще несколько недель назад макулатуры было в избытке. Однако во время коронакризиса рынок полностью изменился. Производители туалетной и упаковочной бумаги бьют...
 
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