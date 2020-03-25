Минфин имеет план действий на случай снижения доходов в бюджет

Меры для устойчивости бюджета в ситуации с ценами на нефть и коронавирусом готов принять Минфин Беларуси, Беларусь готова исполнять свои обязательства по государственному долгу.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Ермолович 25 марта.

По его словам, Минфин мониторит ситуацию, но она развивается пока в штатном режиме. Дисциплина платежей – это приоритет бюджетной политики, который обозначен главой государства, и отходить от него не намерены.

За январь и февраль на погашение валютного госдолга было направлено $533 млн, на обслуживание - $195 млн. До конца года на эти цели планируется направить еще $3,1 млрд.

Никаких проблем с исполнением этих обязательств в ведомстве не видят. Есть полная уверенность в том, что Беларусь обеспечена источниками для погашения.

«Доходов поступает достаточно, чтобы профинансировать все заявленные на I квартал платежи», - отметил Ермолович.

Даже при дополнительных расходах из-за ситуации с коронавирусом ресурсов достаточно. Эти расходы не отражаются на стандартных расходах.

«Министерство финансов, конечно же, имеет в запасе план действий на тот случай, если уровень доходов бюджета снизится по сравнению с первоначальным планом. Мы уже проводим оценку расходов бюджета, которые в этой ситуации могут быть сокращены», - пояснил Ермолович.

При этом министерство финансов Беларуси рассчитывает привлечь альтернативные евробондам внешние ресурсы при высокой емкости внутреннего рынка валютных заимствований.

«Достаточно развит внутренний рынок, на котором присутствуют государственные ценные бумаги. Это позволяет нам в любых, даже сложных ситуациях обеспечивать высокую управляемость госдолга», - отметил Ермолович.