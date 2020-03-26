Пандемия смертельного коронавируса в Беларуси и мире: что известно к 26 марта

Источник материала: KYKY

Пандемия COVID-19 пока, к нечастью, уходить никуда не собирается. К моменту, когда мы публикуем этот материал, она охватила уже 195 стран. Общее число зараженных по всему миру со старта эпидемии достигло 458 927 тысяч человек, погибших – 20,8 тысячи, а излечившихся – свыше 113,6 тысячи. Мировым лидером по смертям от болезни остается Италия: там 7,5 тысячи летальных исходов.

Уточнение. Числа по заболеваемости, смертям и поправившимся от коронавируса пациентам безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но вы можете следить за статистикой в онлайне! Вот по этой ссылке .

В мире

На брифинге в Женеве ВОЗ заявила, что мир столкнулся с тотальной нехваткой медикаментов, включая средства индивидуальной защиты. Причина простая – спрос.

У старшего сына королевы Великобритании, 71-летнего принца Чарльза коронавирус. У наследника престола «легкие симптомы», но в остальном «он здоров». Принц самоизолировался в поместье в Шотландии вместе со своей супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой, тест на коронавирус которой отрицательный.

в поместье в Шотландии вместе со своей супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой, тест на коронавирус которой отрицательный. В связи с эти приостанавливается британский парламент, приняв перед этим несколько экстренных законов, связанных с пандемией. Это – беспрецедентная мера. За все триста лет, что парламент заседает регулярно, он никогда не закрывался, иначе чем на обычные каникулы, на время выборов и на перерыв на подготовку программы правительства. Британский парламент функционировал даже во время обеих мировых войн.

британский парламент, приняв перед этим несколько экстренных законов, связанных с пандемией. Это – беспрецедентная мера. За все триста лет, что парламент заседает регулярно, он никогда не закрывался, иначе чем на обычные каникулы, на время выборов и на перерыв на подготовку программы правительства. Британский парламент функционировал даже во время обеих мировых войн. Италия, аболютный лидер на планете по гибелям от COVID-19 и наиболее пострадавшая от коронавируса страна, усилила наказание за нарушение правил карантина. Людям, которые после постановки диагноза покидают свои дома, грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Карантин в Индии для 1,3 миллиарда человек – крупнейший в мире, после инициации которого уже треть населения всей Земли оказалась под ограничениями от властей на передвижение – ни с чем не сравним по строгости и масштабам и сильнее всего ударит по бедным слоям населения: прислуге, уличным продавцам, строителям. Они составляют основную часть рынка труда в стране, но не имеют медицинской страховки и возможности взять оплаченный отпуск по состоянию работы.

Испания обогнала Китай – родину COVID-19 – по смертям от инфекции. Для сравнения: перой стране погибли уже 3,4 тысячи человек, во второй – 3,1 тысяча. Чиновники испанского здравоохранения считают, что статистика продолжит ухудшение.

На фоне пандемии вся Украина утвердила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) – на 30 дней (до 24 апреля). Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг, нет международного и междугороднего пассажирского сообщения.

режим чрезвычайной ситуации (ЧС) – на 30 дней (до 24 апреля). Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг, нет международного и междугороднего пассажирского сообщения. В России зафиксированы смерти двух человек с положительным тестом на коронавирус. Им 88 и 73 лет; диагнозы поставили прижизненно. Кроме того, у этих людей медики констатировали пневмонию и сопутствующие патологии. Чуть раньше, до появления новостей о смерти, президент России выступил с обращением к нации и объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей, с сохранением зарплаты. В это время закроют парки аттракционов, торговые центры и заведения общепита, но транспорт, органы власти и медицина живут. Александр Лукашенко такие меры в Беларуси не анонсировал.

В Беларуси

В Беларуси, по отчету Минздрава от 25 марта, в сумме COVID-19 подхватить успели 86 человек. Еще по двум людям медики ведут дополнительную проверку: их результаты анализов на коронавирус получились неоднозначными. Выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Лечить продолжают 57 человек.

Минздрава от 25 марта, в сумме COVID-19 подхватить успели 86 человек. Еще по двум людям медики ведут дополнительную проверку: их результаты анализов на коронавирус получились неоднозначными. Выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Лечить продолжают 57 человек. Минздрав объявил сбор денег от всех неравнодушных на свой благотворительный счет. Донаты обещают тратить на закупку оборудования для лабораторной диагностики инфекции, диагностические наборы, защитные средства, лекарственные препараты, а также на оказание помощи больным.

сбор денег от всех неравнодушных на свой благотворительный счет. Донаты обещают тратить на закупку оборудования для лабораторной диагностики инфекции, диагностические наборы, защитные средства, лекарственные препараты, а также на оказание помощи больным. 25 марта Минздрав устроил стрим о COVID-19 в Беларуси. Его краткое содержание, а также взрывную реакцию студентов, которые массово задизлайкали трансляцию на ютьюбе, мы пересказали вот тут .

. Могилевским школьникам и учителям запретили лайкать, комментировать и репостить публикации про азиатскую инфекцию в соцсетях «с целью обеспечения эпидемиологического режима в учреждениях образования».

лайкать, комментировать и репостить публикации про азиатскую инфекцию в соцсетях «с целью обеспечения эпидемиологического режима в учреждениях образования». Жительнице Житковичей, у которой пару дней назад нашли коронавирус (а в прессе писали , что неделю до этого ее личили антибиотиками от ОРВИ), провели другие тесты, и они не подтвердили болезнь.

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