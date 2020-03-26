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7 способов помочь иммунитету, пока вы дома

26.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 способов помочь иммунитету, пока вы дома

Сидя дома без движения наш иммунитет заметно слабеет. Как его укрепить? Несколько полезных советов от портала huffpost помогут вам.

  • Ешьте здоровую пищу

Старайтесь есть больше фруктов, овощей, полезные жиры, здоровые злаки. Это поможет вашему иммунитету оставаться в боевой форме. 

  • Витамины

Есть довольно много продуктов, полезных и для иммунной системы, и для сбалансированности вашего рациона. Это цитрусовые, чеснок, куркума, шпинат.  Некоторые пищевые добавки, такие как цинк, витамины D и B6, также считаются иммуностимулирующими.

  • Регулярно занимайтесь спортом

Регулярные физические упражнения понижают артериальное давление, укрепляют сердечно-сосудистую систему, оздоравливают организм и активируют иммунную систему. 

  • Здоровый сон

Старайтесь высыпаться. Лишенная сна иммунная система работает совсем не так хорошо, как у полноценно выспавшегося человека.

  • Мойте руки

Это очень простой эффективный способ уберечь иммунитет от различных заболеваний – как вирусных, так и бактериальных.

  • Не трогайте лицо

Ваши слизистые на лице (нос, рот, глаза) — гостеприимно распахнутые ворота для коронавируса. Не поддавайтесь.

  • Прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете

Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Если у вас есть салфетка, то кашляйте в нее, а после вымойте руки (как полагается, 20 секунд). Если кашель подступает, а салфетки нет, кашляйте в сгиб локтя.

Если вы себя плохо чувствуете, то лучше оставайтесь дома.

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Сидя дома без движения наш иммунитет заметно слабеет. Как его укрепить? Несколько полезных советов от портала huffpost помогут вам. Ешьте здоровую пищу Старайтесь...
 
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