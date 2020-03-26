7 способов помочь иммунитету, пока вы дома

Источник материала: ОНТ

Сидя дома без движения наш иммунитет заметно слабеет. Как его укрепить? Несколько полезных советов от портала huffpost помогут вам.

Ешьте здоровую пищу

Старайтесь есть больше фруктов, овощей, полезные жиры, здоровые злаки. Это поможет вашему иммунитету оставаться в боевой форме.

Витамины

Есть довольно много продуктов, полезных и для иммунной системы, и для сбалансированности вашего рациона. Это цитрусовые, чеснок, куркума, шпинат. Некоторые пищевые добавки, такие как цинк, витамины D и B6, также считаются иммуностимулирующими.

Регулярно занимайтесь спортом

Регулярные физические упражнения понижают артериальное давление, укрепляют сердечно-сосудистую систему, оздоравливают организм и активируют иммунную систему.

Здоровый сон

Старайтесь высыпаться. Лишенная сна иммунная система работает совсем не так хорошо, как у полноценно выспавшегося человека.

Мойте руки

Это очень простой эффективный способ уберечь иммунитет от различных заболеваний – как вирусных, так и бактериальных.

Не трогайте лицо

Ваши слизистые на лице (нос, рот, глаза) — гостеприимно распахнутые ворота для коронавируса. Не поддавайтесь.

Прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете

Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Если у вас есть салфетка, то кашляйте в нее, а после вымойте руки (как полагается, 20 секунд). Если кашель подступает, а салфетки нет, кашляйте в сгиб локтя.

Если вы себя плохо чувствуете, то лучше оставайтесь дома.

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