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Мальцев о коронавирусе в США: «Шарангович рассказывал, что у него дома закончилась туалетная бумага, и не мог ее купить»
26.03.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий системы
– После одного сезона в Америке, в частности в
– Конечно, возникали. Не буду врать, когда были плохие матчи, когда мало играл, то всякое в голове было. Агент и близкие поддержали. Сейчас понимаю – хорошо, что в тот момент не стал принимать никаких решений и не стал возвращаться. Пока я буду чувствовать, что смогу там заиграть, то я буду бороться и стараться пробиться. Если пойму, что не могу, то буду говорить об этом. Я подписал трехлетний контракт с «Нью-Джерси» и собираюсь его отработать.
- 12 марта в
– Сидел дома, ждал решения лиги, нельзя даже было на арену прийти в зал потренироваться. Потом сказали, что можем уезжать домой. Все обрадовались, что хотя бы ясность наступила. Делать было нечего - весь день дома проводили.
- Я видела, как в Калифорнии пустуют уже пару недель полки магазинов: нет ни туалетной бумаги, ни круп, ни куркумы, которая укрепляет иммунитет. Что было в Бингхэмтоне?
– Мой друг,
– Вас до этого момента тема коронавируса наверняка не очень беспокоила?
– Вы правы. Я знал, что происходит в Китае, но и представить не мог, что это распространится на весь мир, – сказал Мальцев.
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Мальцев о коронавирусе в США: «Шарангович рассказывал, что у него дома закончилась туалетная бумага, и не мог ее купить»
Нападающий системы «Нью-Джерси» Михаил Мальцев поделился впечатлениями от первого сезона в Северной Америке.
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