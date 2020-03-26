Мальцев о коронавирусе в США: «Шарангович рассказывал, что у него дома закончилась туалетная бумага, и не мог ее купить»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий системы Михаил Мальцев поделился впечатлениями от первого сезона в Северной Америке.

– После одного сезона в Америке, в частности в , многие задумываются о возвращении в Россию. К примеру, Загидулин вернется в «Металлург». У вас такие мысли появлялись?

– Конечно, возникали. Не буду врать, когда были плохие матчи, когда мало играл, то всякое в голове было. Агент и близкие поддержали. Сейчас понимаю – хорошо, что в тот момент не стал принимать никаких решений и не стал возвращаться. Пока я буду чувствовать, что смогу там заиграть, то я буду бороться и стараться пробиться. Если пойму, что не могу, то буду говорить об этом. Я подписал трехлетний контракт с «Нью-Джерси» и собираюсь его отработать.

- 12 марта в и АХЛ объявили о приостановке сезона. Расскажите, что тогда делали?

– Сидел дома, ждал решения лиги, нельзя даже было на арену прийти в зал потренироваться. Потом сказали, что можем уезжать домой. Все обрадовались, что хотя бы ясность наступила. Делать было нечего - весь день дома проводили.

- Я видела, как в Калифорнии пустуют уже пару недель полки магазинов: нет ни туалетной бумаги, ни круп, ни куркумы, которая укрепляет иммунитет. Что было в Бингхэмтоне?

– Мой друг, , рассказывал, что у него дома закончилась туалетная бумага, и не мог ее купить. Полки были пустые в продуктовом: раскупили консервы, крупы, туалетную бумагу. К счастью, у нас все было дома.

– Вас до этого момента тема коронавируса наверняка не очень беспокоила?

– Вы правы. Я знал, что происходит в Китае, но и представить не мог, что это распространится на весь мир, – сказал Мальцев.