Посол США в Польше: Китай скрывал коронавирус

















- Власти КНР сделали все, что было в их силах, чтобы утаить любую информацию о распространении Covid-19 даже в то время, когда китайские врачи героически старались спасать жизни десяткам, сотням, а потом и тысячам больных, — говорит в интервью Дж.Мосбахер. Она далее напоминает этапы, начиная от вспышки в Ухане и распространения вируса в провинции Хубэй, и продолжает:





- Врачи, которые оказались на передовой линии фронта, лихорадочно пробовали лечить первых пациентов, одновременно информируя власти провинции и власти КНР о появлении вируса, «характеристиками напоминающего вирус SARS». На Китае лежала особая ответственность, чтобы соблюдать полную прозрачность в том, что видели эксперты в этой стране, - считает посол США. - Однако уже в начале января китайские власти приказали уничтожить пробы вируса, утверждает Дж.Мосбахер.





По ее словам, власти Китая активно цензурировали и наказывали тех «отважных китайцев, которые пробовали сказать правду».





Косвенным доказательством этого утверждения является случай, когда недавно полиция Уханя принесла официальные извинения семье врача за наказание, которому он был подвергнут, хотя честно исполнял свой долг: с первых дней, не считаясь со временем и рискуя здоровьем, лечил в очаге эпидемии зараженных. И первым предупредил, что мир ждет страшная эпидемия. Именно за правду он пострадал. Несправедливо наказанный врач так и умер на своем посту, в борьбе с болезнью.





Посол США продолжает:





- В то время, как проходили драгоценные недели, а серьезность ситуации становилась очевидной, китайские власти проводили широко развернутые мероприятия по защите своего населения, но одновременно - выборочно делились такой информацией, как генетические этапы вируса. В то же время применяли обструкцию по отношению к международным организациям здравоохранения, которые предлагали помощь и просили у властей Китая о доступе к детальной информации. Если бы те самые власти поступили правильно и забили тревогу об этой болезни, Китай и весь остальной мир, в том числе Польша, могли бы избежать негативного влияния на население. Китайцы знают, что вину за пандемию несет их правительство, - добавила Дж.Мосбахер.





В завершение интервью, данного ею в форме письменных ответов, посол сказала, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР выдвинул «фальшивые обвинения в адрес Соединенных Штатов в связи с вирусом SARS CoV-2».