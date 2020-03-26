ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Посол США в Польше: Китай скрывал коронавирус

26.03.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер дала интервью порталу onet.pl, в котором открыла сенсационные данные о том, что происходило в Китае в самом начале появления и распространения вируса Covid-19. То, о чем поведала посол, в корне отличается от официальных реляций китайских властей и противоречит похвальным оценкам их поведения от лица Всемирной организации здравоохранения.





- Власти КНР сделали все, что было в их силах, чтобы утаить любую информацию о распространении Covid-19 даже в то время, когда китайские врачи героически старались спасать жизни десяткам, сотням, а потом и тысячам больных, — говорит в интервью Дж.Мосбахер. Она далее напоминает этапы, начиная от вспышки в Ухане и распространения вируса в провинции Хубэй, и продолжает:

- Врачи, которые оказались на передовой линии фронта, лихорадочно пробовали лечить первых пациентов, одновременно информируя власти провинции и власти КНР о появлении вируса, «характеристиками напоминающего вирус SARS». На Китае лежала особая ответственность, чтобы соблюдать полную прозрачность в том, что видели эксперты в этой стране, - считает посол США. - Однако уже в начале января китайские власти приказали уничтожить пробы вируса, утверждает Дж.Мосбахер.

По ее словам, власти Китая активно цензурировали и наказывали тех «отважных китайцев, которые пробовали сказать правду».

Косвенным доказательством этого утверждения является случай, когда недавно полиция Уханя принесла официальные извинения семье врача за наказание, которому он был подвергнут, хотя честно исполнял свой долг: с первых дней, не считаясь со временем и рискуя здоровьем, лечил в очаге эпидемии зараженных. И первым предупредил, что мир ждет страшная эпидемия. Именно за правду он пострадал. Несправедливо наказанный врач так и умер на своем посту, в борьбе с болезнью.

Посол США продолжает:

- В то время, как проходили драгоценные недели, а серьезность ситуации становилась очевидной, китайские власти проводили широко развернутые мероприятия по защите своего населения, но одновременно - выборочно делились такой информацией, как генетические этапы вируса. В то же время применяли обструкцию по отношению к  международным организациям здравоохранения, которые предлагали помощь и просили у властей Китая о доступе к детальной информации. Если бы те самые власти поступили правильно и забили тревогу об этой болезни, Китай и весь остальной мир, в том числе Польша, могли бы избежать негативного влияния на население. Китайцы знают, что вину за пандемию несет их правительство, - добавила Дж.Мосбахер.

В завершение интервью, данного ею в форме письменных ответов, посол сказала, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР выдвинул «фальшивые обвинения в адрес Соединенных Штатов в связи с вирусом SARS CoV-2».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер дала интервью порталу onet.pl, в котором открыла сенсационные данные о том, что происходило в Китае в самом начале появления и...
 
Новости дня
Новости
 
В некоторых аптеках Бреста нельзя купить антисептики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика