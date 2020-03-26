В каком фильме, как оказалось, больше всего ругаются матом?

Источник материала: Tut.by

Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» 2013 года возглавил список картин с феноменальным количеством мата на английском языке. В ленте встречается аж 715 ругательств, насчитал Buzz Bingo.



Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Фильм «Волк с Уолл-стрит» стал абсолютным лидером необычного исследования. Из 715 бранных слов, которые можно заметить в картине, 332 принадлежат Джордану Белфорту, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. На втором месте топа оказалась криминальная драма «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером: в копилке этого фильма 646 нецензурных фраз. Третьим стало «Казино» Мартина Скорсезе с 606 бранными словами.

В первую десятку также попали ленты «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ярость», «Голос улиц», «Кровавое лето Сэма», «Не глотать», «Бешеные псы» и анимация «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку».

Самым «ругающимся» актером портал назвал Джону Хилла. В фильмах, в которых снялся актер, ему пришлось выругаться 376 раз. Его догоняют Ди Каприо (361) и Сэмюэл Л. Джексон (301).

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