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В каком фильме, как оказалось, больше всего ругаются матом?
26.03.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» 2013 года возглавил список картин с феноменальным количеством мата на английском языке. В ленте встречается аж 715 ругательств,
Фильм «Волк с Уолл-стрит» стал абсолютным лидером необычного исследования. Из 715 бранных слов, которые можно заметить в картине, 332 принадлежат Джордану Белфорту, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. На втором месте топа оказалась криминальная драма «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером: в копилке этого фильма 646 нецензурных фраз. Третьим стало «Казино» Мартина Скорсезе с 606 бранными словами.
В первую десятку также попали ленты «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ярость», «Голос улиц», «Кровавое лето Сэма», «Не глотать», «Бешеные псы» и анимация «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку».
Самым «ругающимся» актером портал назвал Джону Хилла. В фильмах, в которых снялся актер, ему пришлось выругаться 376 раз. Его догоняют Ди Каприо (361) и Сэмюэл Л. Джексон (301).
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Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» 2013 года возглавил список картин с феноменальным количеством мата на английском языке. В ленте встречается аж 715...
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