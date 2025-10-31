ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Эта новостройка выросла рядом с известным предприятием на окраине Минска. О чем речь?

31.10.2025 08:01 — Новости Экономики  
Источник материала: realt.by

Кварталы Уручья продолжают меняться. На этой неделе мы рассказывали про новостройку рядом с ПВТ, а сегодня покажем еще один свежий дом, который появился на месте бывшего производственного здания предприятия «Агат-систем». Мы побывали на стройплощадке и посмотрели, как выглядит многоэтажка с недорогими квартирами.


Сдвоенный панельный дом занял участок на улице Франциска Скорины, 51Б. Новостройка расположилась неподалеку от музея валунов и конечной автобусов в Уручье. Для того чтобы «посадить» тут высотку, строителям пришлось снести нескольких капитальных строений – производственных зданий ОАО «Агат-систем».

Застройщиком многоэтажки с видом на лес выступает само предприятие «Агат-систем». Дом насчитывает 19 этажей и 2 подъезда. По факту – это два столбика знакомой многим минчанам серии М 111−90 от МАПИД.



Дом начали строить в 2024 году и собирались сдать в августе этого года. Однако сразу после старта застройщик сообщил о переносе сроков и изменении стоимости в связи с внесением изменений в документацию в части продолжительности строительства подпорных стен и проведением повторной экспертизы проекта.



В настоящий момент дом выглядит почти готовым. Тут идут работы по окраске фасадов и благоустройству территории. Судя по текущей ситуации на стройплощадке, сроки сдачи многоэтажки сдвинутся на несколько месяцев. На паспорте объекта значится апрель 2026 года. 


Все квартиры в доме уже распределили среди работников ОАО «Агат-Систем». Стоимость квадратного метра для них составляла около 810-970 долларов. Дополнительно большинство дольщиков должны были оплатить парковочные места (11-13 тысяч долларов).



Надо отметить, что часть жилья в доме (8,8% от общей площади квартир) будет передана в коммунальную собственность Минска для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу.




В доме запроектированы однушки и двушки по 44-46 квадратов, а также трешки по 78-81 квадрат. Кухни в многоэтажке оборудуют электрическими плитами. В цокольном этаже будут возведены холодные кладовые (погреба).



Несмотря на то, что в свободной продаже квартир в этом доме не было, тем, кто интересуется жильем в новостройке, стоит периодически просматривать базу объявлений. После сдачи дома в эксплуатацию некоторые собственники могут выставить квартиры на вторичной рынок.


Выбираете квартиру в новостройке? Тогда вам поможет наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте всю необходимую информацию: от наличия квартир до условий кредитования. А сейчас обзор стал еще информативнее: мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Эта информация сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор!

 
Теги: Минск
 
 
