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Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса
26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Совет Министров определил меры по
В частности, установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Они также не подлежат последующему пропуску через государственную границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции).
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Совет Министров определил меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25...
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