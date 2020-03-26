Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса

Источник материала: Вороновская газета





Совет Министров определил меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В частности, установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Они также не подлежат последующему пропуску через государственную границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции).





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