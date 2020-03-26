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Большинство случаев с коронавирусом в Беларуси протекает легко и бессимптомно – Минздрав
26.03.2020 16:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала
Она также заявила, что у Минздрава есть вся информация, которая имеется на сегодняшний день – по количеству обследованных, по количеству выявленных случаев и по состоянию здоровья каждого из этих пациентов.
Каждый день анализируются запасы масок, защитных костюмов, лекарственных средств, подчеркнула замминистра, причем, если раньше по лекарствам запас был создан на 3-4 месяца, то сейчас по основным позициям – как минимум 6 месяцев.
Ситуация является полностью контролируемой, - добавила Богдан.
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Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, что большинство случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси...
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