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Большинство случаев с коронавирусом в Беларуси протекает легко и бессимптомно – Минздрав

26.03.2020 16:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большинство случаев с коронавирусом в Беларуси протекает легко и бессимптомно – Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, что большинство случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют легкое или бессимптомное течение.

Она также заявила, что у Минздрава есть вся информация, которая имеется на сегодняшний день – по количеству обследованных, по количеству выявленных случаев и по состоянию здоровья каждого из этих пациентов. 

Каждый день анализируются запасы масок, защитных костюмов, лекарственных средств, подчеркнула замминистра, причем, если раньше по лекарствам запас был создан на 3-4 месяца, то сейчас по основным позициям – как минимум 6 месяцев.

Ситуация является полностью контролируемой, - добавила Богдан.

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Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, что большинство случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси...
 
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