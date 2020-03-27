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Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке для сдачи теста на коронавирус
27.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Известный российский композитор и певец Игорь Николаев обратился за медицинской помощью в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него очаговую пневмонию. Об этом
Народный артист России сдал анализ на на COVID-19, результаты которого будут известны в течение двух дней. Состояние певца оценивают как средней степени тяжести. У него наблюдается высокая температура. По словам продюсера Иосифа Пригожина, Николаев жаловался ему на простуду, которая появилась у него после гастролей.
Напомним, что 78-летний Лещенко и его супруга Ирина из-за плохого самочувствия 23 марта добровольно легли на обследование в больницу в московском посёлке Коммунарка. Там на данный момент находятся пациенты с подозрением на коронавирус.
Ранее сообщалось о том, что 12 марта артист вернулся с гастролей по Канаде и США. После этого он соблюдал режим самоизоляции.
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Известный российский композитор и певец Игорь Николаев обратился за медицинской помощью в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него очаговую пневмонию....
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