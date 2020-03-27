ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке для сдачи теста на коронавирус

27.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке для сдачи теста на коронавирус

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев обратился за медицинской помощью в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него очаговую пневмонию. Об этом сообщает РИА Новости.

Народный артист России сдал  анализ на на COVID-19, результаты которого будут известны в течение двух дней. Состояние певца оценивают как средней степени тяжести. У него наблюдается высокая температура. По словам продюсера Иосифа Пригожина, Николаев жаловался ему на простуду, которая появилась у него после гастролей.

Ранее в этом же лечебном учреждении с двусторонней пневмонией госпитализировали певца Льва Лещенко. Как рассказал РИА Новости юморист Владмир Винокур, результаты его теста на коронавирус пока неизвестны. Также позже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что состояние артиста улучшилось.

Напомним, что 78-летний Лещенко и его супруга Ирина из-за плохого самочувствия 23 марта добровольно легли на обследование в больницу в московском посёлке Коммунарка. Там на данный момент находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 

Ранее сообщалось о том, что 12 марта артист вернулся с гастролей по Канаде и США. После этого он соблюдал режим самоизоляции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский композитор и певец Игорь Николаев обратился за медицинской помощью в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него очаговую пневмонию....
 
Новости дня
Новости
 
В литовской больнице изолирован последний врач: почти 100 пожилых пациентов остались без присмотра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика