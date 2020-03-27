Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке для сдачи теста на коронавирус

Источник материала: ОНТ

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев обратился за медицинской помощью в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него очаговую пневмонию. Об этом сообщает РИА Новости.

Народный артист России сдал анализ на на COVID-19, результаты которого будут известны в течение двух дней. Состояние певца оценивают как средней степени тяжести. У него наблюдается высокая температура. По словам продюсера Иосифа Пригожина, Николаев жаловался ему на простуду, которая появилась у него после гастролей.



Ранее в этом же лечебном учреждении с двусторонней пневмонией госпитализировали певца Льва Лещенко. Как рассказал РИА Новости юморист Владмир Винокур, результаты его теста на коронавирус пока неизвестны. Также позже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что состояние артиста улучшилось.

Напомним, что 78-летний Лещенко и его супруга Ирина из-за плохого самочувствия 23 марта добровольно легли на обследование в больницу в московском посёлке Коммунарка. Там на данный момент находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось о том, что 12 марта артист вернулся с гастролей по Канаде и США. После этого он соблюдал режим самоизоляции.

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