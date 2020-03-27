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«Горячая телефонная линия»

27.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Кировец  
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Источник материала: Кировец

 В Могилевской области организована работа «горячей телефонной линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номерам телефонов: 8(0222) 63­53­60 (круглосуточно), 8(0222) 33­18­68 (ежедневно с 8.00 до 18.00).

 

 
 
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 В Могилевской области организована работа «горячей телефонной линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номерам телефонов: 8(0222)...
 
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