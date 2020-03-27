Лукашенко посещает «Белгипс». Что известно об этом предприятии?

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО «Белгипс», передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат о выполнении его поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Александр Лукашенко ознакомится с результатами работы предприятия, особенностями производства строительных материалов из гипса.

Когда был основан «Белгипс» и чем он занимается?

Предприятие было основано в послевоенное время — в 1948 году. На сегодня это единственный в Беларуси производитель строительных материалов из гипса.

Сейчас на «Белгипсе» выпускают несколько видов продукции: гипсокартонные листы, сухие строительные смеси, пазогребневые плиты и химические добавки (премиксы).

Кому сейчас принадлежит предприятие?

Ранее завод размещался практически в центре Минска — по улице Козлова. Но несколько лет назад производство решили модернизировать и перенести за кольцевую. В конце весны 2019 года предприятие уже работало в агрогородке Гатово, в августе вышло на производственные мощности. В инвестиционном проекте участвовала российская корпорация «Волма», которая также занимается производством гипса и гипсовых изделий. Соинвестором выступила международная группа компаний, основанная в Германии, «Кнауф Интернациональ ГмбХ».

Эти крупнейшие производители и являются главными акционерами «Белгипса». Российской корпорации принадлежит более 49,99% акций, немецкой — ровно половина. Оставшаяся часть (около 0,0028%) распределена между физическими лицами.

Лукашенко о борьбе с коронавирусом: занимаемся без шума и пыли

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками ОАО «Белгипс», передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что каждая служба в стране — от медиков до правоохранительных органов — занимается в этом плане своим делом. Выявляются контактные лица, ведется работа по профилактике. Однако Александр Лукашенко против психоза и паники вокруг этой темы.

«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также акцентировал внимание на влиянии принимаемых в мире мер на экономику. Ситуация сказывается и на Беларуси. Он привел в качестве примера недавнее заявление Президента США Дональда Трампа о том, что последствия для экономики и жизни людей в результате могут быть тяжелее, чем от самого вируса.

В целом глава государства высказался по разным аспектам проблемы, начиная от звучащих мнений о введении карантина и остановки предприятий до вопросов продовольственной безопасности и обеспеченности ассортимента в магазинах.

«Боюсь, чтобы Минск не превратился в Москву» — Лукашенко высказался о застройке столицы

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая предприятие «Белгипс», высказался о застройке Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

На заводе главе государства рассказали, что ранее предприятие располагалось в Минске по ул.Козлова, а в 2019 году переехало на новую площадку — в агрогородок Гатово. На старом месте «Белгипс» хочет построить жилой квартал. Здесь получат арендные квартиры и сотрудники предприятия.

«Вы хотите там построить жилье? Подумаем, — сказал Президент. — Мы рассмотрим твои (председателя совета директоров корпорации «Волма» Юрия Гончарова. — Прим. БЕЛТА) предложения. А что касается промышленности, я тебя буду всегда поддерживать, потому что с 2014 года ты ни разу не подвел. Мы с тобой будем работать».

Говоря в целом о строительной проблематике, Александр Лукашенко отметил, что организаций, желающих строить жилье в Минске, — пруд пруди. «Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?» — спросил глава государства.

Он напомнил, что к застройщикам в Беларуси предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства. Президент подчеркнул, что в Беларуси не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей. «Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры», — заметил Александр Лукашенко.

Лукашенко пообещал работникам «Белгипса» помочь с расширением участка дороги от МКАД

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с трудовым коллективом ОАО «Белгипс» пообещал работникам помочь с расширением участка дороги от МКАД до предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Работники предприятия рассказали главе государства о проблемах, которые возникают с проездом на работу и обратно по участку дороги от МКАД до деревни Новый Двор, она узкая, там высокая аварийность, есть необходимость расширить ее пропускную способность.

В связи с этим глава государства подчеркнул, что не видит никаких проблем с тем, чтобы расширить дорогу. «Да, надо расширить, и надо делать бетонную дорогу», — сказал он.

При этом Президент отметил, что поучаствует в решении этого вопроса, но вообще это надо делать совместными усилиями, в том числе и предприятия «Белгипс».

«ИЗЛИШЕСТВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО» — ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ВЕРНУТЬСЯ К ТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Соответствующие поручения давались ранее, и предстоит проконтролировать их выполнение, сказал глава государства во время посещения ОАО «Белгипс».