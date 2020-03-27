В Бельгии кошка впервые заразилась коронавирусом от своей хозяйки

Источник материала: IT.Tut.by

Бельгийская женщина из провинции Льеж заразила свою кошку коронавирусом. Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Бельгии во время пресс-конференции о новом коронавирусе (COVID-19).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Nathan Riley / unsplash.com

Сообщается, что кошка жила со своей хозяйкой, которая стала проявлять симптомы коронавируса за неделю до появления признаков заболевания у кошки.

Спустя семь дней после начала заболевания у человека у питомца появились диарея, рвота и проблемы с дыханием. Исследователи обнаружили вирус в испражнениях животного.

К сожалению, министерство не сообщило, жива ли кошка. Напомним, что это третий случай, когда человек передал животному коронавирус. Два предыдущих были зафиксированы в Гонконге — у немецкой овчарки и 17-летнего померанского шпица. К сожалению, шпиц умер по неизвестной причине уже после выхода из карантина. Однако симптомов заболевания у собак зарегистрировано не было.