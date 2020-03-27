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В Бельгии кошка впервые заразилась коронавирусом от своей хозяйки
27.03.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Бельгийская женщина из провинции Льеж заразила свою кошку коронавирусом. Об этом
Сообщается, что кошка жила со своей хозяйкой, которая стала проявлять симптомы коронавируса за неделю до появления признаков заболевания у кошки.
Спустя семь дней после начала заболевания у человека у питомца появились диарея, рвота и проблемы с дыханием. Исследователи обнаружили вирус в испражнениях животного.
К сожалению, министерство не сообщило, жива ли кошка. Напомним, что это третий случай, когда человек передал животному коронавирус. Два предыдущих были зафиксированы в Гонконге — у
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Бельгийская женщина из провинции Льеж заразила свою кошку коронавирусом. Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения...
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