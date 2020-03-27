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Минздрав: ничего экстраординарного в стране не происходит

27.03.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав объяснил, почему не рассказывает о заболевших коронавирусом каждый день

Сегодня, 27 марта, Минздрав провел прямую трансляцию традиционного брифинга представителей Минздрава по ситуации с COVID-19 на своем официальном YouTube-канале.

— Министерство здравоохранения выбрало для себя тактику не ежедневного информирования о ситуации СМИ. Это связано с тем, что мы находимся в нашем первом режиме работы. Ничего экстраординарного в стране не происходит. Мы и так общаемся с прессой чаще, чем планировали, работая в данном режиме, — объяснила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
 
 
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Минздрав объяснил, почему не рассказывает о заболевших коронавирусом каждый день
 
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