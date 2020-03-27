Минздрав: ничего экстраординарного в стране не происходит

своем официальном YouTube-канале. Сегодня, 27 марта, Минздрав провел прямую трансляцию традиционного брифинга представителей Минздрава по ситуации с COVID-19 на





— Министерство здравоохранения выбрало для себя тактику не ежедневного информирования о ситуации СМИ. Это связано с тем, что мы находимся в нашем первом режиме работы. Ничего экстраординарного в стране не происходит. Мы и так общаемся с прессой чаще, чем планировали, работая в данном режиме, — объяснила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.