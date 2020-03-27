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«Рух» – «Энергетик-БГУ». Хозяева вышли на поле в майках в поддержку борьбы с коронавирусом

27.03.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче второго тура чемпионата Беларуси «Рух» принимает «Энергетик-БГУ».

Отметим, что хозяева вышли на поле в майках в поддержку борьбы с коронавирусом. На футболках у игроков на писано: «Мы играем для всего мира»

Tribuna.com проводит текстовую трансляцию игры.

По данным Минздрава, количество случаев коронавируса в Беларуси выросло до 94, летальных исходов нет.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 27 марта – более 529 тысяч случаев. Более 122 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 23 тысяч.


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Сегодня в матче второго тура чемпионата Беларуси «Рух» принимает «Энергетик-БГУ».
 
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