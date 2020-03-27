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«Рух» – «Энергетик-БГУ». Хозяева вышли на поле в майках в поддержку борьбы с коронавирусом
27.03.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в матче второго тура чемпионата Беларуси «
Отметим, что хозяева вышли на поле в майках в поддержку борьбы с
Tribuna.com проводит
По данным Минздрава, количество случаев коронавируса в Беларуси выросло до 94, летальных исходов нет.
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 27 марта – более 529 тысяч случаев. Более 122 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 23 тысяч.
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
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Сегодня в матче второго тура чемпионата Беларуси «Рух» принимает «Энергетик-БГУ».
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