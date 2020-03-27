Страны СНГ и Грузия принимают решительные меры против коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Остановить распространение коронавирусной инфекции стремятся во всех странах Содружества и Грузии. Власти ежедневно принимают новые кардинальные решения. О самых актуальных мерах борьбы с пандемией узнали корреспонденты телеканала «МИР 24».

30 марта в Казахстане на неделю закроются все предприятия и организации, передает из Нур-Султана Алена Грачева. Исключение сделали для центральных и муниципальных органов власти, полиции, больниц и СМИ. Продолжат работу аптеки, продуктовые магазины и службы жизнеобеспечения. Такое решение озвучили сегодня на заседании правительства. По последним данным, в стране выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался, двое выздоровели.

В Азербайджан продолжают возвращаться граждане, находящиеся за рубежом, сообщает из Баку Кямран Гусейнов. По информации оперативного штаба, на следующей неделе в страну прибудут около 400 человек. Всех отправят на двухнедельный карантин. Сейчас в стране 122 человека заражены коронавирусом, три человека умерли. На наличие инфекции проверяют более 3300 человек. Для их размещения выделили 21 больницу.

В Беларуси выздоровели 32 человека, которые перенесли коронавирус, передает из Минска Ольга Баранова. Одни пациенты уже дома, другие готовятся к выписке. Под наблюдением медиков в стационаре находятся 62 человека. Состояние у всех стабильное. Карантина в стране нет, школы и университеты открыты. Ряд компаний перешли на дистанционную форму работы. С сегодняшнего дня всех, кто приезжает в Беларусь, отправляются на двухнедельный карантин, это постановление совета министров.

В Таджикистане не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом, сообщает из Душанбе Азамат Зияев. При этом сейчас в карантинных зонах находятся более трех тысяч человек. 107 из них – иностранные граждане. На днях Роспотребнадзор передал в дар Таджикистану 210 наборов тест-систем для лабораторной диагностики вируса. Их хватит, чтобы проверить более 20 тысяч человек.

К 10 апреля количество заболевших коронавирусом в Молдове может достигнуть 2 тысяч человек, передает из Кишинева Ирина Глушко. По прогнозам премьер-министра Иона Кику, если число зараженных превысит 4 тысячи, то оказать всем полноценную медицинскую помощь будет невозможно. Пока же власти объявили следующую неделю выходной для бюджетников. Частному сектору посоветовали поступить так же. Теперь выходить на улицу нужно обязательно с удостоверением личности. Группами больше трех – не собираться. Сегодня стало известно, что жертвой вируса стал второй человек – пожилая женщина работала врачом скорой помощи. Всего в Молдове 177 случаев заражения коронавирусом, больше всего заболевших в Кишиневе.

В пяти областях Армении прекратил работу междугородный транспорт, сообщает из Еревана Нона Оганесян. Теперь жители сел могут выехать в города только на личном автомобиле. При этом в нем может находиться только один пассажир. Власти просят граждан соблюдать дистанцию в метро. В выходные дни будет приостановлено движение скорых поездов в Гюмри. На сегодня в Армении число выздоровевших от коронавируса достигло 28 человек. Всего зарегистрированы 329 случаев заболевания. Накануне стало известно о первом умершем от инфекции жителе.

В Грузии 13 пациентов республиканской инфекционной больницы вылечились от коронавруса, передает из Тбилиси Михаил Робакидзе. Всего в Грузии зарегистрировано 82 случая заболевания. Причем не только в Тбилиси. В списке городов – Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Марнеули. Кстати, Марнеульский и соседний Болнисский районы – на полном карантине. Не исключено, что его введут и в других регионах, в том числе в столице. Ситуацию контролируют подразделения МВД и Министерства обороны. Границы Грузии закрыты для иностранных граждан, однако транзит грузов осуществляется круглосуточно.

За две ночи в Кыргызстане задержали 500 нарушителей комендантского часа, сообщает из Бишкека Александра Мучкина. Жителям нескольких регионов и столицы запрещено выходить на улицу после восьми часов вечера и до семи утра. Магазины закрываются уже в 18:00. В таком режиме люди живут уже третий день. Сегодня в Кыргызстане выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболели 58 человек. В Минздраве сообщают, что пятеро из шести пациентов, находившихся в реанимации, уже переведены в обычные палаты, и среди них мужчина 86-ти лет.