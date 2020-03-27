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Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

27.03.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.


Фото: Reuters

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», — сказала глава МВФ в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

В связи с этим глава МВФ призвала все страны «агрессивно» противодействовать распространению болезни и оказывать поддержку экономике, чтобы сократить срок глобальной рецессии и не допустить слишком глубокого падения.

По словам Георгиевой, в МВФ уже зафиксировали небывалый всплеск запросов на предоставление в экстренном порядке финансирования, такие запросы уже подали около 80 стран, хотя до сих пор МВФ никогда не рассматривал больше нескольких запросов в одно и то же время.

«Мы видим широкий спектр проблем, возникающих на развивающихся рынках: распространение вируса, остановка экономики, отток капитала и — для экспортеров сырья — ценовой шок», — отметила Георгиева. По ее словам, многие из стран с формирующимся рынком столкнулись с проблемами из-за сокращения поступлений валюты, которые обеспечивал приток туристов, а также экспорт некоторых товаров. Совокупную потребность развивающихся рынков в финансировании глава МВФ оценила в $ 2,5 трлн. За счет собственных ресурсов обеспечить ее эти страны не смогут, предупредила Георгиева.

В пятницу, 27 марта, было опубликовано также совместное заявление Георгиевой с председателем Международного валютно-финансового комитета Лесетджей Кганйаго.

«Мы находимся в беспрецедентной ситуации, когда глобальная пандемия в сфере здравоохранения превратилась в экономический и финансовый кризис. В условиях внезапного прекращения экономической активности мировой объем производства сократится в 2020 году», — отмечалось в документе.

В заявлении также указывалось, что МВФ готов использовать свой финансовый потенциал в размере $ 1 трлн для поддержки государств-членов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Особую угрозу Кристалина Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность...
 
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