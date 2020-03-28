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Беларусь и Россия договорились, как будут вместе вывозить белорусов из стран, где они застряли
28.03.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Причина — пандемия коронавируса. Исключением будут полеты, связанные с вывозом российских граждан в Россию из иностранных государств. А как же белорусы?
В посольстве Беларуси в России
Белорусы смогут прилететь в Москву российскими чартерными бортами. А из аэропортов Домодедово и Шереметьево — улететь на родину регулярными рейсами «Белавиа».
Тем, кто прилетит во Внуково, после пограничного и санитарно-эпидемологического контроля, а также согласования списков с оперативным штабом при МВД РФ, Посольство Беларуси в России поможет переехать в Домодедово автобусами в сопровождении ГИБДД.
Напомним, все страны-соседки Беларуси закрыли границы для иностранцев. В России следующую неделю объявили
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27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Причина - пандемия...
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