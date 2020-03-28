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Беларусь и Россия договорились, как будут вместе вывозить белорусов из стран, где они застряли

28.03.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Причина — пандемия коронавируса. Исключением будут полеты, связанные с вывозом российских граждан в Россию из иностранных государств. А как же белорусы?


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В посольстве Беларуси в России пояснили: алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из других стран согласован с российской стороной. Белорусов вывезут наравне с российскими гражданами — на основании эвакуационных списков, которые готовят белорусские загранучреждения на основании обращений граждан, находящихся за рубежом.

Белорусы смогут прилететь в Москву российскими чартерными бортами. А из аэропортов Домодедово и Шереметьево — улететь на родину регулярными рейсами «Белавиа».

Тем, кто прилетит во Внуково, после пограничного и санитарно-эпидемологического контроля, а также согласования списков с оперативным штабом при МВД РФ, Посольство Беларуси в России поможет переехать в Домодедово автобусами в сопровождении ГИБДД.

Напомним, все страны-соседки Беларуси закрыли границы для иностранцев. В России следующую неделю объявили нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса. Сегодня Минздрав Беларуси опубликовал список стран, после возвращения из которых нужно отправиться на двухнедельный карантин, в него входит и Россия.

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27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно. Причина - пандемия...
 
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