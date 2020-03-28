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Для белорусов, которым нужна помощь в возвращении домой, на сайте МИД появилась форма для обратной связи

28.03.2020 18:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусам, нуждающимся в помощи для возвращения на родину, необходимо заполнить специальную форму, размещенную на сайте МИД.


Многие страны мира продолжают вводить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса и закрывают границы. Белорусам, которым нужна помощь для возвращения домой, необходимо заполнить специальную форму.

В ней надо указать свои личные данные, номер паспорта, номер телефона для связи, а также наличие визы и срок ее действия.

«Призываем также отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел», — обращается МИД к соотечественникам.

По последним данным, белорусским дипломатам удалось помочь уже порядка 4800 граждан нашей страны вернуться на родину.

 
 
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По последним данным, белорусским дипломатам удалось помочь уже порядка 4800 граждан нашей страны вернуться на родину.
 
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