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Для белорусов, которым нужна помощь в возвращении домой, на сайте МИД появилась форма для обратной связи
28.03.2020 18:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусам, нуждающимся в помощи для возвращения на родину, необходимо заполнить
Многие страны мира продолжают вводить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса и закрывают границы. Белорусам, которым нужна помощь для возвращения домой, необходимо
В ней надо указать свои личные данные, номер паспорта, номер телефона для связи, а также наличие визы и срок ее действия.
«Призываем также отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел», — обращается МИД к соотечественникам.
По последним данным, белорусским дипломатам удалось помочь уже порядка 4800 граждан нашей страны вернуться на родину.
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Для белорусов, которым нужна помощь в возвращении домой, на сайте МИД появилась форма для обратной связи
По последним данным, белорусским дипломатам удалось помочь уже порядка 4800 граждан нашей страны вернуться на родину.
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