Москвичка спалила крупную сумму, обрабатывая деньги в микроволновке

Источник материала: ОНТ

Жительница Москвы (Россия) хотела обеззаразить купюры от коронавируса и положила их в микроволновку. Так женщина спалила 65 тысяч рос. рублей.

Когда россиянка включила микроволновку, то услышала, как деньги трещат. Металлизированная полоска мгновенно подожглась из-за электромагнитного излучения.

Женщина удивилась результату опыта и опубликовала отзыв в Инстаграм. Москвичка призналась, что была шокирована.

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