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Москвичка спалила крупную сумму, обрабатывая деньги в микроволновке
29.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Жительница Москвы (Россия) хотела обеззаразить купюры от коронавируса и положила их в микроволновку. Так женщина спалила 65 тысяч рос. рублей.
Когда россиянка включила микроволновку, то услышала, как деньги трещат. Металлизированная полоска мгновенно подожглась из-за электромагнитного излучения.
Женщина удивилась результату опыта и опубликовала отзыв в Инстаграм. Москвичка призналась, что была шокирована.
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Жительница Москвы (Россия) хотела обеззаразить купюры от коронавируса и положила их в микроволновку. Так женщина спалила 65 тысяч рос. рублей. Когда россиянка...
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