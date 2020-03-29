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ВОЗ: Миру придется «жить с этим вирусом», пока не будет найдена вакцина

29.03.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, на разработку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 уйдет от 12 до 18 месяцев.

«На данный момент никто не может предсказать, как долго продлится эта эпидемия. Мы вступаем в неопределенное будущее. Многие страны мира только начинают цикл этой эпидемии», – заявил исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан на пресс-конференции в пятницу, пишут naviny.by

Эксперт призвал к переходу к стратегиям общественного здравоохранения, которые позволяют нам «жить с этим вирусом» до появления вакцины, передает The New York Times со ссылкой на The Associated Press.

Агентство считает, что слова доктора Райана «свидетельствуют об изменении подхода ВОЗ, которая все более признает тот факт, что вирус продолжит существовать некоторое время».

По словам Майкла Райана, «широкомасштабное тестирование нового коронавируса имеет решающее значение». Специалист также «призвал перейти от “тушения пожара“ пандемии к мерам, нацеленным на “гораздо более точные цели“, которые позволят нам, по крайней мере, жить с этим вирусом до тех пор, пока мы не сможем разработать вакцину, чтобы избавиться от него».

Чиновники ВОЗ продолжают предупреждать, что многое о вирусе SARS-CoV-2, вызывающем заболевание COVID-19, все еще остается неизвестным. К примеру, ученые все еще изучают случаи осложнений у людей, которые не входят в первоначальные группы риска. По данным доктора Райана, от 10% до 15% людей в возрасте до 50 лет будут иметь «умеренную или тяжелую форму протекания инфекции».


Именно поэтому ВОЗ выступает за широкое тестирование вируса.

«Мы не должны наказывать страны за увеличение числа случаев заболевания, – сказал Райан. – Если мы создадим ситуацию, в которой мы будем чрезмерно реагировать на ежедневные числа, это будет только отбивать желание делать тесты. Чем больше число, тем лучше мы знаем, где вирус».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что ограничения на перемещение, которые ввели правительства многих стран, «влияют на права человека».

«Но это выбор, который мы должны сделать, – сказал он. – Для того, чтобы иметь коллективную безопасность, быть лучшим обществом и бороться с вирусом, мы ограничиваем нашу свободу на некоторое время».
 
 
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По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, на разработку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 уйдет от 12 до 18 месяцев.
 
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