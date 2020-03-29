|
Кому пандемия, а кому – легкая нажива. Пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников на фоне коронавирусной истерии (+видео)
29.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ажиотаж вокруг коронавируса стал настоящей золотой жилой для тех, кто хочет подзаработать на всеобщем страхе и стрессе. Пока специалисты
Ярослав Василевский, старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома: «Так поступил 29-летний житель Гродно, который пытался продать перчатки, маски, а также дезинфицирующие средства по заранее завышенной цене. При контрольной закупке сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями октябрьского РОВД задержали гражданина. При себе у молодого человека обнаружено 830 медицинских масок, 1500 пар перчаток, а также дезсредство. Легальная стоимость всего указанного товара 826 руб».
Продавать всё это имеют право
Николай Ковалев, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома: «Кибератаке подвергся Минский центр гигиены и эпидемиологии. Взломав электронную почту, злоумышленники осуществили массовую рассылку о заболевании коронавирусом. Истинной же целью данной рассылки явилось распространение вредоносного программного обеспечения, предназначенного для получения персональных данных пользователей сети Интернет, а именно: реквизитов банковских платёжных карт, логинов и паролей доступа к электронной почте, учетным записям сети интернет-банкинга».
Помимо этого аферисты организовывают сборы лже-пожертвований и на помощь больным. Счёт спам-сообщений и писем на тему
Николай Ковалев, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома: «К любой информации, которая размещается в сети Интернет, необходимо относиться с достаточной долью осторожности, доверять информации только из проверенных источников и не искать волшебных таблеток».
В зоне риска – пожилые люди. Их в стране больше 800 тысяч. Многие не в силах самостоятельно сходить в магазин или аптеку и рассчитывают только на помощь социальных работников, под видом которых в дом чаще всего и проникают нечистые на руку люди.
Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: «Предварительно будут связываться специалисты центра социального обслуживания населения и договариваться, в какое время к ним могут прийти, какой человек, какие у него фамилия, имя, отчество. Человек обязан будет представиться и показать документ, удостоверяющий личность. Делается это для того, чтобы пожилой человек был спокоен, что к нему придёт точно тот, кто идёт с доброй душой. Который идёт к нему, чтобы оказать помощь, а не с каким-то нехорошим умыслом».
Мы пошли на эксперимент – провели так называемый квартирный обход, якобы для профилактики опасной инфекции.
— Здравствуйте! Эпидемиологическая служба, будем проводить дезинфекцию вашей квартиры от коронавируса.
— Открываю!..
Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси: «Сообщения от лица ведомства в мессенджерах и соцсетях о дезинфекции квартир людьми в медицинских халатах не соответствуют действительности. МВД, как и прежде, предупреждает граждан быть бдительными и ни в коем случае не открывать двери людям, которых вы не знаете. Не надо пускать тех, кто предлагает вам различные услуги или путём звонка, например, в офис и предприятия».
А предложить могут всякое: от профилактических мер до платного обследования с последующим излечением. Но помните – с помощью рентгена и обычных анализов коронавирус не диагностировать. И никакие псевдолекарства от болезни не спасут. Лучше соблюдать правила личной гигиены.
Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Беларуси: «Иногда люди не могут справиться со своим эмоциональным состоянием. Тогда и начинается такая истеричная реакция, поиск панацеи. Её всегда искало человечество. С другой стороны, конечно, есть люди, которые пытаются нагреть на этом руки грязные. К сожалению, вот это бывает не только при вирусных заболеваниях. Есть всегда аферисты, вот они продадут всё что угодно».
Врачи напоминают, самолечение опасно. При малейших симптомах стоит обращаться в больницу. И самое главное – не паниковать.
ОНТ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кому пандемия, а кому – легкая нажива. Пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников на фоне коронавирусной истерии (+видео)
Ажиотаж вокруг коронавируса стал настоящей золотой жилой для тех, кто хочет подзаработать на всеобщем страхе и стрессе. Пока специалисты ищут вакцину и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)