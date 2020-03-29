«Дойдет до увольнений - отсутствие может быть предлогом». Какие есть нюансы при работе на удаленке

Источник материала: Tut.by

В ситуации распространения коронавируса некоторые компании разрешили офисным работникам работать из дома или перевели всех на удаленку. Но и здесь могут скрываться подводные камни. Эксперт рассказал, какие имено могут быть нюансы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

Даже в случае временного перехода на удаленную работу должно быть подписано дополнение к контракту об изменениях условий труда на какой-то период, отмечает партнер международной юридической компании GRATA International в Беларуси Максим Лашкевич.

— При этом в компании должна быть разработана и прописана внутренняя политика того, как, например, сотрудники в это время будут принимать поручения и потом сдавать работу. В основном наниматели, по нашей информации не стали подписывать никаких документов, заключать никаких договоров, и отправили сотрудников на удаленку устно. Но если компании начнут понимать, что объем работы уменьшился и нужно увольнять людей, отсутствие сотрудника на рабочем месте будет очень удобным поводом. По сути, если отсутствуют документы о дистанционной работе, такое отсутствие может рассматриваться как прогул и влечь увольнение, — говорит Максим Лашкевич.

Эксперт объясняет, что для нанимателей в такой ситуации и другие риски, связанных, например, с режимом коммерческой тайны и ограничением распространения информации, не предназначенной для третьих лиц.

— При работе в офисе это как-то можно контролировать, обычно есть установленные запреты и политики, а при работе на домашнем компьютере, с личной почтой — нет. Скорее всего, передача информации на личные адреса уже будет рассматриваться как нарушение режима конфиденциальности самим нанимателем, вследствие чего невозможно будет привлечь работника к ответственности за ее дальнейшее распространение. Поэтому необходимо оперативно внести изменения в положения и ознакомить работников с ними, — комментирует Максим Лашкевич.

Эксперт обращает внимание на такой вопрос, как полученная травма при работе на удаленке.

— И если при нахождении дома получена травма по пути от компьютера к холодильнику, то ее квалификация как производственной будет зависеть от наличия либо отсутствия документов, определяющих порядок выполнения трудовой функции, — говорит эксперт.