ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Дойдет до увольнений - отсутствие может быть предлогом». Какие есть нюансы при работе на удаленке

29.03.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ситуации распространения коронавируса некоторые компании разрешили офисным работникам работать из дома или перевели всех на удаленку. Но и здесь могут скрываться подводные камни. Эксперт рассказал, какие имено могут быть нюансы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

Даже в случае временного перехода на удаленную работу должно быть подписано дополнение к контракту об изменениях условий труда на какой-то период, отмечает партнер международной юридической компании GRATA International в Беларуси Максим Лашкевич.

— При этом в компании должна быть разработана и прописана внутренняя политика того, как, например, сотрудники в это время будут принимать поручения и потом сдавать работу. В основном наниматели, по нашей информации не стали подписывать никаких документов, заключать никаких договоров, и отправили сотрудников на удаленку устно. Но если компании начнут понимать, что объем работы уменьшился и нужно увольнять людей, отсутствие сотрудника на рабочем месте будет очень удобным поводом. По сути, если отсутствуют документы о дистанционной работе, такое отсутствие может рассматриваться как прогул и влечь увольнение, — говорит Максим Лашкевич.

Эксперт объясняет, что для нанимателей в такой ситуации и другие риски, связанных, например, с режимом коммерческой тайны и ограничением распространения информации, не предназначенной для третьих лиц.

— При работе в офисе это как-то можно контролировать, обычно есть установленные запреты и политики, а при работе на домашнем компьютере, с личной почтой — нет. Скорее всего, передача информации на личные адреса уже будет рассматриваться как нарушение режима конфиденциальности самим нанимателем, вследствие чего невозможно будет привлечь работника к ответственности за ее дальнейшее распространение. Поэтому необходимо оперативно внести изменения в положения и ознакомить работников с ними, — комментирует Максим Лашкевич.

Эксперт обращает внимание на такой вопрос, как полученная травма при работе на удаленке.

— И если при нахождении дома получена травма по пути от компьютера к холодильнику, то ее квалификация как производственной будет зависеть от наличия либо отсутствия документов, определяющих порядок выполнения трудовой функции, — говорит эксперт.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ситуации распространения коронавируса некоторые компании разрешили офисным работникам работать из дома или перевели всех на удаленку. Но и здесь могут...
 
Новости дня
Новости
 
Как выехать из Польши в Беларусь: рассказали в посольстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика