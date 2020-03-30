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«Прекратите пиар во время чумы». Чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» — о том, почему чемпионат Беларуси должен быть остановлен

30.03.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О встрече с Валерием Мельниковым — полузащитником минского футбольного «Динамо», завоевавшим союзное золото в 1982 году, мы договорились достаточно давно. Но, что называется, «не срасталось». И это мог быть текст о его футбольной судьбе, и о его «постфутбольной» неустроенности в жизни. Здесь могло быть написано о том, что чемпион СССР, игре которого рукоплескали стадионы на просторах «необъятной родины», сейчас живет в видавшем виды деревенском доме под Минском и готовится к дачному сезону. Но…

«Прекратите пиар во время чумы». Чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» — о том, почему чемпионат Беларуси должен быть остановлен
— Валерий Анатольевич, вас не удивляет то, что Беларусь остается единственной страной, где сегодня проходит национальный чемпионат. У нас до сих пор играют в футбол.
 
— Удивляет — это самое печатное слово, к тому, что я испытываю, видя, что чемпионат продолжается в условиях, когда весь остальной мир решил поставить спортивные соревнования «на паузу».
 
Но пусть будет так, так и напишите: «Я удивлен». А теперь давайте по фактам, оговорюсь сразу, я выскажу свое личное мнение, оно может кому-то не понравится. Итак, в Беларуси на официальном уровне принято решение — до 6 апреля приостановить все культурно-массовые мероприятия. Чемпионат Беларуси, безусловно, таковым является, но игры продолжаются.
 
Вам не кажется, что белорусы, без чего без чего, а уж без «эпохального противостояния двух великих клубов из Городеи и Бобруйска» смогут обойтись? Я уверен — смогут. Но пока мы живем так, что никакого коранавируса нет, это все не про нас. 
 
— А может быть вы нагнетаете? И не так страшен этот коронавирус, пусть себе люди ходят на футбол?
 
— Вы достаточно молоды, а я хорошо помню, что было в Минске в конце апреля 1986-го. Тогда, как известно «рванул» Чернобыль. Людей вывели на первомайскую демонстрацию, заставляли махать шарами, радоваться жизни. Потом, когда информация просочилась нас всех стали убеждать, что «радиация — это не опасно». Но это было тогда, когда доступ к информации был ограничен.
 
 Мне кажется, достаточно посмотреть кадры из Италии или Испании, где грузовики ежедневно вывозят на захоронение тысячи людей, где родным не дают возможности простится с умершими родственниками. Потому что нельзя, потому что карантин. Неужели нас вот это ничему не учит? 
Я не призываю паниковать, просто давайте мы все побережемся чуть-чуть, чтобы хуже не было, и не пойдем на трибуны стадионов. До лучших времен.
 
— С посещаемостью игр национального чемпионата у нас и так не ахти...
 
— Это тема большого разговора. Да, на матчи сейчас ходит по два с половиной человека, это беда. Лично я засыпаю на некоторых играх уже на восьмой минуте первого тайма — настолько это все неинтересно. Чтобы я сделал, чтобы привлечь людей на трибуны после эпидемии? Наверное, заманивал бы болельщиков обещаниями: пришедшие взрослые — получают кило сосисок, дети — пять пачек мороженного. Тогда, глядишь, люди потянулись бы на трибуны.
 
Беда нынешнего белорусского футбола в том, что в нем нет имен. Если в наше время люди ходили, чтобы увидеть игру Прокопенко, Пудышева или Кондратьева, то сейчас на кого смотреть?
 

«Золотой» состав минского «Динамо-1982». Валерий Мельников — сидит крайний справа. Фото их архива героя.
 
Местные не тянут, легионеры, играющие за наши клубы — одно название. У меня складывается такое ощущение, что этих бразильцев находят где-то на пляжах или в портах. Грустно все это.
 
— Кстати, вы читали, что ваше родное минское «Динамо» готово предоставить игровую практику звездам мирового футбола. На время пандемии коронавируса в Минске ждут Месси и Роналдо…
 
— Я видел этот призыв. Надеюсь, что это шутка. Понятное дело, что никто сюда не поедет, а инициаторам подобных предложений посоветовал бы следующее: прекратите пиар во время чумы. Не время сейчас. Вы вообще себе представляете, что нужно для того, чтобы в Минске оказался Месси? Для тех, кто не в курсе рассказываю: столичные футбольные команды финансирует Мингорисполком. О самоокупаемости речи вообще не идет. Так вот для того, чтобы Месси прилетел в Минск и просто надел футболку минского «Динамо» я вижу два варианта: либо все минчане лет пять подряд каждую неделю выходят на субботники и все заработанные средства идут на зарплату Месси, либо все затраты на себя берет Мингорисполком. Но, боюсь, городская казна не потянет такой роскоши… Поэтому не надо. Даже шутить по этому поводу я бы не стал.
 
— Валерий Анатольевич, сейчас в Минске строят большой национальный стадион. Как считаете, он нужен городу?
 
— Насколько я знаю, проект реализуется совместно с китайской стороной. Если бы решение о строи принимал я... Наверное, я бы от строительства еще одного стадиона в Минске отказался. У нас есть «Динамо», кстати, после реконструкции он мне не нравится, пропала там атмосферность, что ли, но это мое ощущение. У нас есть «Борисов-Арена». Стадионов достаточно. На них и так никто не ходит. Вы помните, когда в последний раз на «Динамо» был аншлаг? Вот и я не помню, а любой спортивный объект, тем более национального уровня, нужно содержать. И деньги это, поверьте, большие. В стране есть лишние деньги? Лично я в этом сомневаюсь.
 
Честно говоря, если мы уже «завязались» с китайцами на какой-то проект и они готовы нам в этом помочь, то я бы направил средства на то, чтобы в каждом дворе города, в каждом дворе страны была маленькая футбольная площадка. Для всех желающих. Глядишь тогда, лет через двадцать и на трибуны наших стадионов будет приходить не по два с половиной человека…
 
 
Теги: Минск
 
 
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О встрече с Валерием Мельниковым — полузащитником минского футбольного «Динамо», завоевавшим союзное золото в 1982 году, мы договорились достаточно давно. Но, что...
 
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