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Капитан «Астон Виллы» призвал оставаться дома, а через пару часов разбил свой Range Rover

30.03.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.


Фото: Ben Sutherland, wikimedia

Как сообщает источник, Грилиш всю ночь провел в гостях у знакомого, нарушив карантин. Позже стало известно, что автомобиль футболиста, стоимостью 89 тысяч евро врезался в три припаркованные машины. Грилиш сказал владельцам покореженных автомобилей, что оплатит нанесенный ущерб.

При этом за несколько часов до этого Грилиш записал видео, в котором призвал всех оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции сезон АПЛ приостановлен на неопределенный срок. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Грилиш провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

 
 
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Как сообщает источник, Грилиш всю ночь провел в гостях у знакомого, нарушив карантин.
 
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