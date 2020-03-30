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Капитан «Астон Виллы» призвал оставаться дома, а через пару часов разбил свой Range Rover
30.03.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Капитан бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина,
Как сообщает источник, Грилиш всю ночь провел в гостях у знакомого, нарушив карантин. Позже стало известно, что автомобиль футболиста, стоимостью 89 тысяч евро врезался в три припаркованные машины. Грилиш сказал владельцам покореженных автомобилей, что оплатит нанесенный ущерб.
При этом за несколько часов до этого Грилиш записал видео, в котором призвал всех оставаться дома из-за пандемии коронавируса.
На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции сезон АПЛ приостановлен на неопределенный срок. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Грилиш провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.
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Как сообщает источник, Грилиш всю ночь провел в гостях у знакомого, нарушив карантин.
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