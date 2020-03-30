«В Витебске вспышка?», «Студентов просят не приезжать в город?»: семь вопросов Минздраву, оперативные ответы на которые остановят слухи

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы не хотим плодить слухи и домыслы, но и не имеем права игнорировать письма обеспокоенных читателей. Последние два дня к нам приходят сообщения о непонятной ситуации в Витебске. Якобы там вспышка эпидемии, больницы переполнены, город едва ли не закрывают. Вероятно, все это не соответствует действительности, а в областном центре просто «сезонный всплеск ОРВИ».





Но пока официальных данных нет, белорусы продолжают обсуждать слухи и делиться фейками. Редакция Onliner убеждена: так и формируется паника. Поэтому мы обратились в Минздрав за официальным комментарием. Понимаем, что у врачей сейчас практически нет свободного времени, но надеемся, что ввиду важности вопроса его удастся найти. А пока публикуем наши вопросы здесь.

Пока все, что известно о ситуации в Витебске, — это то, что театр имени Якуба Коласа отменяет все спектакли на март, а также то, что ночные заведения должны ограничить свою работу до 23:00 в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Все остальное — догадки взволнованных белорусов.

1. Нам сообщают, что в Витебске вспышка. Якобы значительно увеличилось поступление в больницы больных с воспалением легких. По неподтвержденным данным, которые обсуждаются во врачебных кругах, речь идет о 1000 человек. Тогда как в прошлом и позапрошлом годах количество госпитализированных с воспалением легких за такой же период составляло около 100—200 человек. Также нам сообщают, что под пульмонологических больных перепрофилируют дополнительно две больницы. Является ли озвученная выше информация фейком? Что на самом деле происходит с ростом заболеваемости? Связан ли рост с коронавирусной инфекцией COVID-19?

2. Сколько людей с воспалением легких находится на аппаратах ИВЛ в Витебске и Витебской области?

3. Нам написали, что тесты на коронавирус у больных с воспалением легких, даже у тяжелых, в Витебске не берут. Если это правда, то с чем это связано? Сколько тестов на коронавирус нового типа было сделано для Витебской области за последние 4 дня?

4. Кроме этого, нам сообщают, что в Витебске среди заболевших есть медицинские работники. Так ли это и сколько их?

5. Читатели пишут, что студентам запретили возвращаться с выходных в университеты Витебска из-за ситуации с вирусом. Действительно ли это так и по какой причине введен подобный запрет?

6. После новости о том, что Витебскую область закрывают для въезда и выезда сотрудников милиции, люди пишут, что на этой неделе будет закрыт для въезда и выезда областной центр. Если это фейк (а выглядит именно так), то самое время решительно его опровергнуть!

7. Кроме этого, мы получили сообщения о том, что в витебские ночные заведения звонили из городской администрации с требованием прекратить работу. Так ли это? С чем связана такая мера?

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