Банкам рекомендуют не поднимать проценты при увеличении срока или отсрочке платежей по кредитам

Источник материала: Tut.by

Нацбанк порекомендовал банкам не повышать проценты по кредитам при реструктуризации задолженности. Это написано в письме, которое регулятор разослал в банки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Такое решение Нацбанк принял чтобы оказать финансовую поддержку юрлицам и населению из-за короновируса и прочих негативных факторов.

Реструктуризация задолженности по кредиту — это изменение условий его обслуживания. Сюда относится изменение размера ежемесячного платежа, временная приостановка выплат или кредитные каникулы, которая ведет к увеличению срока кредитования и прочие.

Напомним, ранее Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность предоставить гражданам отсрочки погашения кредита и уплаты процентов за пользование им. Эти рекомендации тоже были даны «в целях снижения кредитной нагрузки на граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам».

Кредитные каникулы могут быть предоставлены при условии подтверждающих документов. Одновременно с этим будет продлен срок возврата кредита.

В Нацбанке считают, что в связи «с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов организаций и предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы». Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения зарплаты.