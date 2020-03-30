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Банкам рекомендуют не поднимать проценты при увеличении срока или отсрочке платежей по кредитам
30.03.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нацбанк порекомендовал банкам не повышать проценты по кредитам при реструктуризации задолженности. Это написано в письме, которое регулятор разослал в банки.
Такое решение Нацбанк принял чтобы оказать финансовую поддержку юрлицам и населению из-за короновируса и прочих негативных факторов.
Реструктуризация задолженности по кредиту — это изменение условий его обслуживания. Сюда относится изменение размера ежемесячного платежа, временная приостановка выплат или кредитные каникулы, которая ведет к увеличению срока кредитования и прочие.
Напомним, ранее Национальный банк
Кредитные каникулы могут быть предоставлены при условии подтверждающих документов. Одновременно с этим будет продлен срок возврата кредита.
В Нацбанке считают, что в связи «с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов организаций и предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы». Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения зарплаты.
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Такие меры предлагает принять Нацбанк, чтобы оказать финансовую поддержку юридическим лицам и населению.
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