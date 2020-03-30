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Испанская газета: во что играет Беларусь?

30.03.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая полоса сегодняшнего номера ежедневной испанской спортивной газеты MARCA посвящена нашей стране и белорусскому футболу во время пандемии коронавируса.

На ней огромный заголовок: "Во что играет Беларусь?". 



В Европе чемпионат Беларуси по футболу — единственный, который не приостановлен. Уже прошли два тура, на стадионах присутствуют болельщики. Матчи транслируются в десятке стран мира.
 
MARCA описывает белорусские реалии (например, измерение температуры у болельщиков на входе на стадионы) и много цитирует Лукашенко. Особенно им понравился его рецепт борьбы с коронавирусом с помощью водки, отмечает Еврорадио.
 
 
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Первая полоса сегодняшнего номера ежедневной испанской спортивной газеты MARCA посвящена нашей стране и белорусскому футболу во время пандемии коронавируса.
 
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