Сергей Канашиц: «Если БАТЭ продолжит в том же духе, то борисовчане рискуют свалиться в первую лигу»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением об игре БАТЭ.

«Если БАТЭ продолжит в том же духе, то их главный тренер вряд ли продержится на своем посту даже до мая, а сами борисовчане рискуют не просто пролететь мимо пьедестала, а и вовсе свалиться в первую лигу.

Пока, во всяком случае, команда играет вяло, блекло, без огонька и желания. Опыт есть, и мастерство никуда не делось: Драгун и Стасевич, Нехайчик и Скавыш играть не разучились, но складывается такое впечатление, что новых нот они пока не понимают, и получается, как в известной басне Крылова: ударили в смычки, дерут, а толку нет. Да и в защите БАТЭ , говоря без экивоков, настоящий проходной двор — бардак и анархия. Так далеко не уедешь.

Поклонникам борисовчан в данной ситуации остается только надеяться, что у Альшевского есть какой‑то план и он его придерживается. А значит, это сбой не системный, а технический, и дела в скором времени наладятся. А если нет? Тогда будет не до жиру, а быть бы живу», – написал Канашиц.

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