|
Сергей Канашиц: «Если БАТЭ продолжит в том же духе, то борисовчане рискуют свалиться в первую лигу»
31.03.2020 09:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Если БАТЭ продолжит в том же духе, то их главный тренер
Пока, во всяком случае, команда играет вяло, блекло, без огонька и желания. Опыт есть, и мастерство никуда не делось: Драгун и Стасевич, Нехайчик и Скавыш играть не разучились, но складывается такое впечатление, что новых нот они пока не понимают, и получается, как в известной басне Крылова: ударили в смычки, дерут, а толку нет. Да и в защите
Поклонникам борисовчан в данной ситуации остается только надеяться, что у Альшевского есть какой‑то план и он его придерживается. А значит, это сбой не системный, а технический, и дела в скором времени наладятся. А если нет? Тогда будет не до жиру, а быть бы живу», – написал Канашиц.
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Сергей Канашиц поделился мнением об игре БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)