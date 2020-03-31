Месси сравнили с Че Геварой

Источник материала: Tut.by

Авторитетное французское спортивное издание L’Equipe на обложку газеты за 31 марта поместило изображение капитана «Барселоны» Лионеля Месси в образе латиноамериканского революционера Че Гевары с подписью: «Лионель Месси. Барселонский Че».

Lionel Messi en une du journal L'Équipe ce mardi 31 mars. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2020

Так L’Equipe иллюстрирует инициативу Месси по отказу от 70% месячной зарплаты всех футболистов в «Барселоне» из-за пандемии коронавируса.

При этом игроки переведут деньги персоналу «Барселоны», чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.