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Месси сравнили с Че Геварой

31.03.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авторитетное французское спортивное издание L’Equipe на обложку газеты за 31 марта поместило изображение капитана «Барселоны» Лионеля Месси в образе латиноамериканского революционера Че Гевары с подписью: «Лионель Месси. Барселонский Че».

Так L’Equipe иллюстрирует инициативу Месси по отказу от 70% месячной зарплаты всех футболистов в «Барселоне» из-за пандемии коронавируса.

При этом игроки переведут деньги персоналу «Барселоны», чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.

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Авторитетное французское спортивное издание L'Equipe анонсировало выход следующего номера своей газеты.
 
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