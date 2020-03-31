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Месси сравнили с Че Геварой
31.03.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авторитетное французское спортивное издание L’Equipe на обложку газеты за 31 марта поместило изображение капитана «Барселоны» Лионеля Месси в образе латиноамериканского революционера Че Гевары с подписью: «Лионель Месси. Барселонский Че».
Так L’Equipe иллюстрирует инициативу Месси по отказу от 70% месячной зарплаты всех футболистов в «Барселоне» из-за пандемии коронавируса.
При этом игроки переведут деньги персоналу «Барселоны», чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.
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Авторитетное французское спортивное издание L'Equipe анонсировало выход следующего номера своей газеты.
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