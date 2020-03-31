Дерматолог - о разнице между обычной родинкой и раковой, запрещенных продуктах и вреде ламп для сушки лака

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Почему псориаз вылечить невозможно, но лечить все равно нужно? Чего не стоит есть ради хорошей кожи? Чем опасны лампы для сушки гель-лака? И как отличить нормальную родинку от раковой? Врач дерматолог-косметолог Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Егор Аксак помог разобраться в важных вопросах.

О чем интервью коротко:

Чтобы не было экземы, каждый раз, как помыли руки или нанесли антисептик, их надо смазать увлажняющим кремом.

Держать под контролем псориаз, угревую болезнь, розацеа помогает правильное питание. Нельзя жареное, жирное, острое, копченое, маринады, консерванты, газировку, очень горячую пищу и горячие напитки, крепкий чай, кофе, алкоголь, молоко и сладости.

Псориаз — хроническое заболевание, но лечить его все равно нужно, чтобы держать болезнь под контролем. Ген, который отвечает за псориаз, есть практически у каждого, но у кого-то он активизируется из-за стресса, неправильного питания, вредных привычек и несоблюдения режима работы и отдыха, а у кого-то — всю жизнь может быть в пассивном состоянии.

Сахарный диабет в том числе проявляется сухостью кожи.

Для кожи опасен не только солярий, но и лампы для сушки гель-лака.

Обследовать родинки лучше всего с помощью дерматоскопа. Он увеличивает их минимум в 20 раз. Раз в полгода нужно заниматься самоосмотром родинок с помощью двух зеркал: большого и маленького.

«Молоко негативно влияет на состояние кожи при угревой болезни»

— Из-за коронавируса сейчас только и разговоры о том, что нужно постоянно мыть руки. Надеюсь, что многие купили антисептики на спиртовой основе и начали ими усиленно пользоваться. Я так точно. Но кожа от этого сильно сохнет. Что посоветуете?

— Я настоятельно рекомендую после каждого контакта с водой или антисептиком увлажнять кожу рук хорошим кремом. Если этого не делать, может развиться контактный дерматит, экзема или появятся другие проблемы с кожей. Единственное, после мытья рук или обработки их антисептиком, нужно некоторое время подождать, чтобы тот же антисептик сработал на поверхности кожи, а уже потом наносить увлажняющий крем.

Ничего конкретного в плане крема советовать не буду, потому что все подбирается индивидуально, но, конечно, лучше покупать крем в аптеке, чем выбирать из масс-маркета. Сейчас в некоторых частных аптеках появились тестеры — можно прийти, открыть, попробовать и подобрать себе тот крем, который будет идеально увлажнять кожу.



Врач дерматолог-косметолог Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Егор Аксак

— Весной с чем к вам обращаются пациенты?

— Весной пациентов становится меньше. Солнце, хорошее настроение — болезни уходят на второй план. О сезонности можно говорить в осенне-зимний период, когда метеорологические условия меняются в неблагоприятную сторону, снижается продолжительность светового дня. Вот тогда люди и приходят с обострением и псориаза, и аллергических заболеваний, и хронических дерматозов кожи лица, например, розацеа.

— Я читала, что дерматологи часто советуют сменить рацион питания, назначают диету…

— Здесь речь идет не о диете, а больше о правильном питании. Априори большинство белорусов питаются неправильно: жареное, жирное, острое, копченое, маринады, консерванты, газировки, очень горячая пища и горячие напитки, крепкий чай, кофе, алкоголь — нужно исключить. Эту мантру я повторяю каждому пациенту. Пища в идеале должна быть отварной или приготовленной на пару без пряных специй и соли, в рационе должно быть больше овощей, молочнокислых продуктов, каш, мясо, конечно же, но не жирных сортов и опять же отварное или приготовленное на пару без специй и без соли. Вот это правильное и здоровое питание.

— И это реально работает?

— Конечно! При псориазе и других хронических дерматозах это работает идеально, при аллергических заболеваниях нужна специфическая гипоаллергенная диета.

Правильное питание помогает и в случае розацеа — это хроническое кожное заболевание, которое чаще поражает женщин. Розацеа проявляется покраснением кожи лица, сухостью, причем лицо может быть красным вплоть до синюшно-лилового оттенка. Как говорят люди, приходящие на прием, особенно мужчины: «Доктор, я стал похож на постоянного клиента вино-водочного отдела». Одна из многих причин этой проблемы — неправильное питание. Если человек начал соблюдать диету, делает это как минимум месяц — уже за это время его состояние улучшается.

— А почему дерматологи советуют исключить из рациона молоко?

— Молоко — содержит быстрый углевод, лактозу. Быстрые углеводы негативно влияют на состояние кожи, особенно при угревой болезни. Помимо молока, я рекомендую ограничить все быстрые углеводы, то есть все сладкое. Молочнокислые продукты зачастую можно употреблять без проблем, потому что в них количество лактозы намного меньше, чем в цельном молоке.





— А фрукты и сухофрукты можно?

— Да, нужно исключить фруктозу, которую добавляют в напитки в виде подсластителей, а натуральную фруктозу, которая есть во фруктах и сухофруктах, употреблять можно.

«Днем вы боретесь за свою жизнь, а ночью, отдыхая, организм восстанавливает поломки»

— Вот вы упоминали псориаз, а это вообще болезнь? Может, его и лечить не надо?

— На постсоветском пространстве закрепилось мнение, что псориаз неизлечим и если тебе ставят такой диагноз, то все, конец, социально активная жизнь закончена, пора в затворничество писать романы. Но это неправда! Это вполне себе подконтрольное заболевание. Да, это хроническое заболевание и нет волшебной мази или таблетки, которую выпил — и все прошло. Но если исключить большинство провоцирующих факторов, а это неправильное питание, несоблюдение режима труда и отдыха, нездоровый образ жизни, стрессы, то ситуацию можно держать под контролем. Псориаз — это генетическое заболевание.

Грубо говоря, «псориатический» ген есть абсолютно у всех. У кого-то он находится в более активном состоянии, а у кого-то настолько подавлен, что сколько бы человек не злоупотреблял нездоровым образом жизни, псориаз никогда себя не проявит. И под действием провоцирующих факторов этот ген начинает активно работать. Например, все было хорошо, но в определенный момент случился очень сильный стресс — и появился псориаз. Или человек переболел острой ангиной, или произошло обострение хронического тонзиллита, и тоже появился псориаз.

— Вы сказали, что толчком к псориазу может послужить нарушение режима труда и отдыха. Как это влияет?

— На это влияет сбой циркадных ритмов. Днем, грубо говоря, вы боретесь за существование, а ночью, отдыхая, организм восстанавливает поломки, которые вы заработали на протяжении дня. Сбивается этот механизм, и организм не успевает восстановиться. Поломки накапливаются и в один прекрасный момент проявляются каким-нибудь хроническим заболеванием. Поэтому так важно соблюдать режим труда и отдыха, уделять сну не менее восьми часов в сутки.

— Вот приходит к вам пациент, вы ему ставите диагноз псориаз — и это уже до конца его жизни, неизлечимое заболевание…

— Я так никогда не говорю, потому что если бы я так сказал, человек бы как минимум расстроился, а это все тот же стресс. Я говорю, что да, это действительно, псориаз, но пугаться этого диагноза не стоит. Если вы будете все делать правильно, постепенно перестроите образ жизни, все пройдет. Но как только вы вернетесь к прежнему образу жизни, псориаз может появится снова. Поэтому лечение псориаза — это совместная тяжелая работа и врача, и пациента.

К большому сожалению, многие пациенты — потребители. Они приходит к врачу, как в магазин: я тут пришел к вам, еще и деньги заплатил за прием, сам я ничего делать не буду, дайте таблетку, чтобы все прошло, и я пойду. Но пациент сам должен работать над выздоровлением, над своим здоровьем! Около 80% времени приема я трачу на то, чтобы объяснить, насколько это важно. Моя задача направить человека на правильный путь, а уже задача пациента стать на эти «рельсы» и по ним следовать, при этом периодически посещать врача и уточнять то, что непонятно. Это должна быть совместная работа, это должно быть сотрудничество пациента и врача в борьбе с хроническим заболеванием. Медицина — это не математика, здесь не всегда 2 + 2 = 4. И зачастую, чтобы получить лечение, которое идеально подойдет именно вам, нужно посетить врача не раз и не два, чтобы скорректировать и рекомендации по образу жизни, и терапию для достижения максимального результата.





— Кроме того, что вы советует человеку изменить образ жизни, вы же ему выписываете какие-то лекарства?

— Понятное дело, но фундамент, на котором будет держаться все остальное лечение в том числе и медикаментозное, — это изменение образа жизни. Убирается пусковой фактор, причины, которые запустили патологический процесс, и уходит само заболевание.

«Однократное посещение солярия повышает риск развития рака кожи минимум в 40 раз»

— Какие серьезные системные заболевания могут проявляются на коже?

— Один из симптомов диабета — это сухость кожи, при тяжелом течении заболевания могут быть проблемы с заживлением ран и ссадин, быстро начинает присоединяться вторичная микробная инфекция. Бывает, приходят пациенты с хроническими гнойными заболеваниями кожи, хроническим фурункулезом, это когда на коже постоянно рецидивируют фурункулы. Я рекомендую такому пациенту сдать анализ крови на глюкозу, и нередко бывает, что проблема возникла из-за нарушения углеводного обмена, и тогда с ней помогают справиться эндокринологи.

Есть такое аутоиммунное заболевание — склеродермия. Оно может проявляться на коже, но может иметь системный характер. И вот этот момент важно не пропустить. Если человек пришел с поражением кожи при склеродермии, его ставят на диспансерное наблюдение. Склеродермия — это, грубо говоря, замещение здоровой кожи рубцом без явной видимой причины. При системной форме рубцовые изменения появляются не только на коже, но и во внутренних органах, и в первую очередь это может привести к фиброзу легких, почек, поражению стенок пищевода.

Системная форма есть и у красной волчанки, она тоже считается аутоиммунным заболеванием. За последние пять лет работы я этот диагноз ставил только один раз. Пациентка пришла с высыпаниями на лице — покраснениями, покрытыми плотными корочками. Пациентка была старше 60 лет, частенько проводила время в огороде. Она постоянно подвергалась воздействию ультрафиолета, не знала, что от солнца нужно прятаться, не знала, что такое солнцезащитный крем, не знала, что избыточный ультрафиолет — это плохо, думала, что загар — это хорошо, и еще плюс ко всему активно витамин D синтезируется. Одной из причин красной волчанки может быть в том числе и хроническое ультрафиолетовое облучение. Пациентка получила соответствующее лечение, рекомендации по использованию солнцезащитных кремов и сейчас абсолютно здорова.

Кожная форма этой болезни переходит в системную в редких случаях, но пациент все равно должен быть под динамическим наблюдением.





— Было много исследований, что солярий опасен для кожи и даже может повлиять на развитие рака, но сколько раз нужно посетить солярий, чтобы возникли необратимые последствия?

— Даже однократное посещение повышает риск развития рака кожи минимум в 40 раз. Это жесткое ультрафиолетовое облучение.

— А как вы относитесь к лампам для сушки гель-лака?

— Из-за пересушивающего действия таких ламп со временем могут плохо выглядеть сами руки. Была пациентка, которая часто делала маникюр, она обратилась с жалобами на дряблость кожи пальцев и тыльной поверхности кистей. Есть такое понятие — фотостарение, фотоповреждение. Под действием жесткого ультрафиолета кожа стареет намного быстрее. Руки у этой женщины выглядели на лет десять старше, чем ее биологический возраст. И к сожалению, это уже не исправишь, откатить к тому, что было изначально, невозможно. Улучшить состояние такой кожи можно, во-первых, только прекратив пользоваться такими лампами, во-вторых, например, инъекциями гиалуроновой кислоты и другими косметологическими манипуляциями.

— Но это ламповое облучение может повлиять на развитие рака?

— Гипотетически, да. Если проанализировать механизм негативного действия на кожу этих ламп, то они могут явиться одним из пусковых факторов. Поэтому во время такого маникюра нужен хотя бы механический барьер — перчатки с отрезными пальчиками.

«Приобретают в аптеке чистотел и родинку пытаются выжечь»

— Не каждая же родинка раковая?

— Да. Есть правило АВСDЕ, на основании которого можно и нужно анализировать родинки и на основании которого может возникнуть подозрение, что родинка — злокачественная. Буква А (asymmetry) — это ассиметрия, B (borders) — это неровные границы родинки, С (color) — неоднородность цвета, D (diametrs) — большой диаметр (раньше считалось, что родинка больше 1 см является онкоопасной, но сегодня такого норматива нет, даже очень маленькая родинка может быть раковой), Е (evolution) — динамические изменения в родинке в течение короткого промежутка времени: нескольких месяцев.

— Пациенты часто приходят на осмотр родинок?

— Сейчас приходит понимание, что если рак кожи выявить на очень ранней стадии, то это излечимо. Образование удаляется, и человек живет дальше полноценной жизнью, и уходит в мир иной от старости, а не от того, что у него был рак кожи. Люди начинают понимать это и приходят на периодические профилактические осмотры. Правда, до сих пор есть случаи, когда пациенты обращаются, к сожалению, на достаточно поздней стадии, многие начинают заниматься самолечением, приобретают в аптеке чистотел и родинку пытаются выжечь. А когда наконец-то обращаются к врачу, бывает поздно.





— В чем для вас, как специалиста, польза дерматоскопа?

— Дерматоскоп позволяет увеличить родинку как минимум в 20 раз. Раньше глаз можно было «вооружить» максимум только лупой. Без дерматоскопа провести диагностику было очень сложно. Сейчас дерматоскопы цифровые, изображение родинки выводится на экран монитора, его можно сохранить и, если возникают какие-то сомнения, есть время, чтобы провести анализ более глубоко, узнать мнение коллег. Или, например, если есть малейшие подозрения, то можно поставить это образование на динамический контроль. Пациент приезжает на повторную дерматоскопию через четыре-шесть месяцев. Если за это время родинка изменится, то пациент направляется к онкологу для решения вопроса об удалении. Если за это время с родинкой ничего не произошло, все могут выдохнуть спокойно — пациент приходит только на плановые осмотры и занимается самоосмотром.

Дерматоскопия позволяет выявить рак кожи на очень ранней стадии, и наоборот, отсеивать необоснованное направление пациентов к онкологу. Ведь бывают ситуации, когда приходит пациент, у врача нет дерматоскопа и образование на коже человека ему кажется подозрительным, оно соответствует критериям АВСDЕ. Пациента отправляют к онкологу, пациент в жутком стрессе, онкологу это образование тоже не нравится, его удаляют и человек ждет заключение гистологии, пребывает в жутком стрессе, и бац! — заработал псориаз. Приходит заключение, а там, допустим, себорейная кератома — доброкачественное образование. Поэтому очень важно, чтобы у врача-дерматолога и тем более врача-онколога в арсенале был дерматоскоп.

— Дерматоскопов в Беларуси много?

— К сожалению, очень мало. И не у всех онкологов они есть, и не каждый онколог владеет методом дерматоскопии. Благодаря тому что у нас в клинике есть такой аппарат, зачастую онкологи направляют пациентов к нам на дерматоскопию.

— Это дорогой аппарат?

— Хороший цифровой дерматоскоп стоит в среднем 25 тысяч долларов.

«Чем может не понравиться родинка? Тем, что отличается от остальных»

— Как надо осматривать свои родинки?

— Каждый человек раз в полгода-год должен заниматься самоосмотром. Вы полностью раздеваетесь, становитесь перед зеркалом и осматриваете все ваши кожные покровы, в том числе в труднодоступных местах при помощи маленького зеркала, и отмечаете родинки, которые лично вам не нравятся. А чем вам может не понравиться родинка? Тем, что она отличается от всех остальных. Допустим, у человека 100 родинок, но все они друг на друга примерно похожи, а тут появилась родинка, которая выделяется по цвету, форме, текстуре, структуре. Вот ее и надо показывать врачу. Самоосмотр позволяет выявить новобразования на очень ранней стадии, вовремя обратиться к врачу и получить помощь.





— У меня в телеграме есть приложение Skinive Bot, где можно сфотографировать родинку и выслать в чат, чтобы ее оценили. Вы верите в такие штуки?

— Это хорошее приложение для ранней диагностики новообразований, но заключение, которое там дают, не является стопроцентным. Если вы сфотографировали родинку, отправили в чат-бот и вам ответили, что все хорошо, но это образование вам не нравится, лучше прийти и показаться все-таки доктору вживую. В идеале это нужно сделать с проведением дерматоскопии.

— Почему вы выбрали именно дерматологию?

— Я учился в медуниверситете в Минске и хотел быть хирургом, активно посещал на шестом курсе операции, ассистировал, но в то время, к сожалению, у меня был ветер в голове. Я был слегка безответственным человеком, а безответственный хирург — это очень плохо. Я был молод, одни развлечения и тусовки — о будущем совсем не задумывался. На шестом курсе во время практики один из хирургов сказал: «Ты классный, у тебя все хорошо получается, но выбирай: или хирургия, или тусовки». Было лето, жара и я сделал правильный выбор — выбрал дерматологию.

Дерматология мне нравится тем, что результат твоих знаний и умений, как и в хирургии, «на лицо». При этом это очень обширная наука с большим количеством «белых пятен» и редких интересных патологий. Для того чтобы быть отличным дерматологом, нужно быть и хорошим терапевтом, и эндокринологом, и инфекционистом, и ревматологом. Не все так просто, как кажется, и практически все в организме так или иначе связано с кожей. Мне очень повезло с учителем. Во время переподготовки я познакомился с заведующим одного из отделений кожно-венерологического диспансера Александром Алексеевичем Хартоником, гением диагностики, представителем «старой школы». Практически все свои знания я получил у него на обходах. И сегодня я получаю удовольствие от своей работы, люблю видеть радость в глазах пациентов.