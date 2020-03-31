ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Англии хотят возобновить в начале мая. Всё из-за денег

31.03.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Английская Премьер-лига разрабатывает план возобновления сезона «за закрытыми дверями» в первый уикенд мая. Запланированной датой финиша является 12 июля, передает sportbox.


Reuters

Предложения будут подробно обсуждаться на телефонной конференции всех 20 клубов в пятницу 3 апреля. Вариант должен быть одобрен правительством, органами здравоохранения и профсоюзом футболистов. Предложенный план считают лучшим способ смягчить финансовые потери и потенциальные правовые угрозы, вызванные паузой из-за коронавируса.

Сценарий возобновления АПЛ в мае объясняется обязательствами клубов и финансовой зависимостью от вещательных компаний, которые заключили соглашение на более чем 3 миллиарда евро в год, срок действия которого истекает 31 июля. Контракт следующего сезона вступит в силу на следующий день.

По условиям телевизионных контрактов, крайне датой для завершения сезона является 16 июля. Если турнир не будет доигран к этому времени, Sky Sports, BT Sport и международные правообладатели могут потребовать скидки в размере 900 миллионов евро.

Вещатели подталкивают Премьер-лигу к тому, чтобы как можно скорее внести ясность. Они быстро теряют подписчиков и хотят знать, когда можно ожидать возвращения графика подписок в нормальное русло.

Во время неофициальных переговоров между руководителями клубов в течение последних нескольких дней 12 июля была названа оптимальной датой окончания. Однако отмечается, что перезапуск в начале мая может привести к увеличению дальнейшей паузы, если в каких-либо клубах появится большее число зараженных.

При этом остается неясным, является ли такой график реалистичным, учитывая, что заместитель главного врача Англии Дженни Харрис предупредил в воскресенье, что страна может оставаться закрытой на срок до шести месяцев.


Фото: Reuters

Возобновление сезона в мае считается столь же важным, как и в тот момент, когда клубы должны получить свой последний транш телевизионных денег за сезон, без которого многим будет тяжело выплачивать игрокам зарплату.

Премьер-лига осведомлена о проблемах, с которыми сталкивается при паузе сезона, однако пока правительство не скажет иначе, перерыв будет продолжаться. Дважды приостановив сезон до 4, а затем и до 30 апреля, лига не желает объявлять о дальнейшей задержке.

Одна из радикальных идей заключается в том, чтобы завершить сезон без повышения и понижения команд в классе, так как под угрозой находится честность соревнований, а также нет гарантий, что сезон в низших лигах будет доигран. Из-за этого клубы, лидирующие в Чемпионшипе, начали готовиться к подаче судебных исков, если им отказывают в повышении в классе.

Премьер-лига будет и впредь поддерживать связь с правительством, которое отметило, что стремится возобновить футбол в той или иной форме, как только это не будет считаться общественным риском. Если бы это было разрешено, матчи были бы организованы при пустых стадионах, с минимальным присутствие органов безопасности и без средств массовой информации, однако на арене требовалось бы присутствие скорой помощи.

Одна из проблем, с которой столкнется лига, — убедить футболистов играть после того, как выяснилось, что они не застрахованы от коронавируса, поскольку он не указан в качестве критического заболевания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
В Италии отмечают положительную динамику по числу заражённых коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика