Чемпионат Англии хотят возобновить в начале мая. Всё из-за денег

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Английская Премьер-лига разрабатывает план возобновления сезона «за закрытыми дверями» в первый уикенд мая. Запланированной датой финиша является 12 июля, передает sportbox.



Reuters

Предложения будут подробно обсуждаться на телефонной конференции всех 20 клубов в пятницу 3 апреля. Вариант должен быть одобрен правительством, органами здравоохранения и профсоюзом футболистов. Предложенный план считают лучшим способ смягчить финансовые потери и потенциальные правовые угрозы, вызванные паузой из-за коронавируса.

Сценарий возобновления АПЛ в мае объясняется обязательствами клубов и финансовой зависимостью от вещательных компаний, которые заключили соглашение на более чем 3 миллиарда евро в год, срок действия которого истекает 31 июля. Контракт следующего сезона вступит в силу на следующий день.

По условиям телевизионных контрактов, крайне датой для завершения сезона является 16 июля. Если турнир не будет доигран к этому времени, Sky Sports, BT Sport и международные правообладатели могут потребовать скидки в размере 900 миллионов евро.

Вещатели подталкивают Премьер-лигу к тому, чтобы как можно скорее внести ясность. Они быстро теряют подписчиков и хотят знать, когда можно ожидать возвращения графика подписок в нормальное русло.

Во время неофициальных переговоров между руководителями клубов в течение последних нескольких дней 12 июля была названа оптимальной датой окончания. Однако отмечается, что перезапуск в начале мая может привести к увеличению дальнейшей паузы, если в каких-либо клубах появится большее число зараженных.

При этом остается неясным, является ли такой график реалистичным, учитывая, что заместитель главного врача Англии Дженни Харрис предупредил в воскресенье, что страна может оставаться закрытой на срок до шести месяцев.



Фото: Reuters

Возобновление сезона в мае считается столь же важным, как и в тот момент, когда клубы должны получить свой последний транш телевизионных денег за сезон, без которого многим будет тяжело выплачивать игрокам зарплату.

Премьер-лига осведомлена о проблемах, с которыми сталкивается при паузе сезона, однако пока правительство не скажет иначе, перерыв будет продолжаться. Дважды приостановив сезон до 4, а затем и до 30 апреля, лига не желает объявлять о дальнейшей задержке.

Одна из радикальных идей заключается в том, чтобы завершить сезон без повышения и понижения команд в классе, так как под угрозой находится честность соревнований, а также нет гарантий, что сезон в низших лигах будет доигран. Из-за этого клубы, лидирующие в Чемпионшипе, начали готовиться к подаче судебных исков, если им отказывают в повышении в классе.

Премьер-лига будет и впредь поддерживать связь с правительством, которое отметило, что стремится возобновить футбол в той или иной форме, как только это не будет считаться общественным риском. Если бы это было разрешено, матчи были бы организованы при пустых стадионах, с минимальным присутствие органов безопасности и без средств массовой информации, однако на арене требовалось бы присутствие скорой помощи.

Одна из проблем, с которой столкнется лига, — убедить футболистов играть после того, как выяснилось, что они не застрахованы от коронавируса, поскольку он не указан в качестве критического заболевания.