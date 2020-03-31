Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай возвращается к обычной жизни после пандемии коронавируса Китай - первая страна в мире, которой удалось остановить распространение коронавируса. В стране заработало производство, люди вернулись на работу. Но терять...

Китай - первая страна в мире, которой удалось остановить распространение коронавируса. В стране заработало производство, люди вернулись на работу. Но терять бдительность пока рано - в Поднебесной продолжают фиксировать ввозные случаи. Поэтому там внедрили систему QR-кодов. Она позволяет узнать, контактировал ли человек с установленными носителями COVID-19 и не бывал ли в последние две недели в особо зараженных зонах.На сегодня три главных очага распространения заболевания: США, Италия и Испания. Там от инфекции серьезно страдают врачи: 12 тысяч медиков заражены в Испании, 800 - в Соединенных Штатах, 17 - в литовском городе Укмерге. Всего в мире заболевших новым коронавирусом 800 тысяч, погибших почти 38 тысяч человек.