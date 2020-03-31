ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Китай возвращается к обычной жизни после пандемии коронавируса

31.03.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Китай - первая страна в мире, которой удалось остановить распространение коронавируса. В стране заработало производство, люди вернулись на работу. Но терять бдительность пока рано - в Поднебесной продолжают фиксировать ввозные случаи. Поэтому там внедрили систему QR-кодов. Она позволяет узнать, контактировал ли человек с установленными носителями COVID-19 и не бывал ли в последние две недели в особо зараженных зонах. 

На сегодня три главных очага распространения заболевания: США, Италия и Испания. Там от инфекции серьезно страдают врачи: 12 тысяч медиков заражены в Испании, 800 - в Соединенных Штатах, 17 - в литовском городе Укмерге. Всего в мире заболевших новым коронавирусом 800 тысяч, погибших почти 38 тысяч человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай - первая страна в мире, которой удалось остановить распространение коронавируса. В стране заработало производство, люди вернулись на работу. Но терять...
 
Новости дня
Новости
 
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика