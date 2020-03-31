Нассер Субхи: «По-моему, очень круто, что хоккей сейчас есть только в Беларуси. Может, наших игроков заметят скауты из НХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

18-летний белорусский хоккеист Нассер Субхи поделился мнением о том, что чемпионат страны продолжается.

– Но у тебя все впереди, можешь еще сыграть на чемпионате мира. Главное, чтобы его не отменили из-за коронавируса. Как, кстати, относишься к ситуации, что везде турниры приостановлены, и лишь в Беларуси продолжается сезон?

– По-моему, очень круто, что хоккей сейчас есть только в Беларуси. По всему миру за нами следят, шутки ходят, что энхаэловцы смотрят чемпионат Беларуси. И, насколько знаю, неплохие отзывы: и интересный, и жесткий хоккей. А тут еще и полуфинальная серия между и «Шахтером» получилась такая захватывающая.

Единственное, я бы, наверное, порекомендовал пожилым людям не ходить на матчи. А так почему бы и не продолжать. Может, наших игроков заметят скауты из :). Я бы сам хотел там заиграть, – сказал Субхи.

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