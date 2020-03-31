«Не говорю, что там катастрофа какая-то, нет». Лукашенко отправил министра Караника на Витебщину

Источник материала: Tut.by

31 марта президент Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщает «Пул Первого». Обсудили в том числе и распространение коронавируса в Беларуси, в частности — ситуацию в Витебской области.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы, — сообщил Лукашенко.

Оказывается, и сама Наталья Кочанова провела выходные на Витебщине (напомним, она родом из Полоцка)

— Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области, — похвалил ее президент.

Напомним, последние дни из Витебска приходят странные сообщения. Вчера ходили слухи, что город и область «закрываются» от страны, а местные больницы переполнены больными с пневмониями — мы съездили и посмотрели на происходящее своими глазами . В Витебске представили список мер по борьбе с коронавирусом.

Утром 31 марта стало известно, что первая смерть больного с коронавирусом в стране произошла в Витебске : там умер 75-летний актер Коласовского театра, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич. Он провел на ИВЛ 6 дней, еще до госпитализации у него была ХОБЛ.

Официальный Минздрав смерть пациента пока не прокомментировал. TUT.BY отправил пресс-службе свои вопросы относительно ситуации на Витебщине.

Последняя статистика по коронавирусу в стране была озвучена вчера: всего зафиксировано 152 случая коронавируса , выздоровели 47 человек.