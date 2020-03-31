Успели взять по низким ставкам. Кредитная задолженность белорусов приблизилась к 14,5 миллиардам рублей

Источник материала: Tut.by

Белорусы продолжают бить кредитные рекорды. По данным Нацбанка, на 1 марта 2020 года общая сумма задолженности физлиц по кредитам составила 14 миллиардов 437,6 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим месяцем кредитная задолженность выросла на 175,4 миллиона рублей, по сравнению с началом года — на 284,7 миллиона. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимсть, на авто, а также карты рассрочки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Задолженность по потребительским кредитам на 1 марта составила 5 миллиада 553,9 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 52,1 миллиона рублей, с началом года — на 72,9 миллиона.

Кредиты на недвижимость составили 8 миллиардов 783,4 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем общий объем задолженности вырос на 125,2 миллиона рублей, с началом года — на 215,6 миллиона.

Общая кредитная задолженность физлиц преодолела отметку в 14 миллиардов рублей в январе 2020 года, в 13 миллиардов рублей — в сентябре 2019 года, 12 миллиардов рублей — в мае , 11 миллиадов — в ноябре 2018 года, а 10 миллиардов — в июне .

Чтобы снизить темпы кредитования, с мая 2018 года банки стали рассчитывать коэффициент долговой нагрузки: ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода заемщика. При этом в Нацбанке не исключаю т, что выдачу потребительских кредитов могут ужесточить, если кредитный бум не пойдет на спад.

20 марта Нацбанк порекомендовал банкам из-за коронавируса предоставить населению кредитные каникулы. После этого банки временно приостанавливали выдачу кредитов и пересматривали условия по ним. 30 марта Нацбанк объявил новую рекомендацию для банков — не поднимать проценты при увеличении срока или отсрочке платежей по кредитам.

Напомним, в 20-х числах марта банки массово пересмотрели ставки по кредитам в сторону повышения.