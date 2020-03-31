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Успели взять по низким ставкам. Кредитная задолженность белорусов приблизилась к 14,5 миллиардам рублей
31.03.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы продолжают бить кредитные рекорды. По
Задолженность по потребительским кредитам на 1 марта составила 5 миллиада 553,9 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 52,1 миллиона рублей, с началом года — на 72,9 миллиона.
Кредиты на недвижимость составили 8 миллиардов 783,4 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем общий объем задолженности вырос на 125,2 миллиона рублей, с началом года — на 215,6 миллиона.
Общая кредитная задолженность физлиц преодолела отметку в 14 миллиардов рублей в январе 2020 года, в 13 миллиардов рублей — в сентябре 2019 года, 12 миллиардов рублей — в
Чтобы снизить темпы кредитования, с мая 2018 года банки
20 марта Нацбанк
Напомним, в 20-х числах марта банки массово
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Успели взять по низким ставкам. Кредитная задолженность белорусов приблизилась к 14,5 миллиардам рублей
По сравнению с предыдущим месяцем кредитная задолженность выросла на 175,4 миллиона рублей, по сравнению с началом года - на 284,7 миллиона.
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