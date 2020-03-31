ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Успели взять по низким ставкам. Кредитная задолженность белорусов приблизилась к 14,5 миллиардам рублей

31.03.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусы продолжают бить кредитные рекорды. По данным Нацбанка, на 1 марта 2020 года общая сумма задолженности физлиц по кредитам составила 14 миллиардов 437,6 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим месяцем кредитная задолженность выросла на 175,4 миллиона рублей, по сравнению с началом года — на 284,7 миллиона. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимсть, на авто, а также карты рассрочки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Задолженность по потребительским кредитам на 1 марта составила 5 миллиада 553,9 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 52,1 миллиона рублей, с началом года — на 72,9 миллиона.

Кредиты на недвижимость составили 8 миллиардов 783,4 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем общий объем задолженности вырос на 125,2 миллиона рублей, с началом года — на 215,6 миллиона.

Общая кредитная задолженность физлиц преодолела отметку в 14 миллиардов рублей в январе 2020 года, в 13 миллиардов рублей — в сентябре 2019 года, 12 миллиардов рублей — в мае, 11 миллиадов — в ноябре 2018 года, а 10 миллиардов — в июне.

Чтобы снизить темпы кредитования, с мая 2018 года банки стали рассчитывать коэффициент долговой нагрузки: ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода заемщика. При этом в Нацбанке не исключают, что выдачу потребительских кредитов могут ужесточить, если кредитный бум не пойдет на спад.

20 марта Нацбанк порекомендовал банкам из-за коронавируса предоставить населению кредитные каникулы. После этого банки временно приостанавливали выдачу кредитов и пересматривали условия по ним. 30 марта Нацбанк объявил новую рекомендацию для банков — не поднимать проценты при увеличении срока или отсрочке платежей по кредитам.

Напомним, в 20-х числах марта банки массово пересмотрели ставки по кредитам в сторону повышения. 

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сравнению с предыдущим месяцем кредитная задолженность выросла на 175,4 миллиона рублей, по сравнению с началом года - на 284,7 миллиона.
 
Новости дня
Новости
 
Лукашенко о кризисе из-за коронавируса: Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика